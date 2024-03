Marcin Hakiel od dłuższego czasu jest w szczęśliwym związku. Wybranką serca tancerza jest niejaka Dominika. Od niedawna mężczyzna coraz chętniej pokazuje się z ukochaną na oficjalnych wydarzeniach. Hakiel obecnie ma na głowie nagrywki do "Tańca z gwiazdami". Jego partnerką w tańcu jest Dagmara Kaźmierska, znana z "Królowych życia". Duet spędza ze sobą wiele wieczorów na treningach. Dominika jest zazdrosna? Odpowiedziała.

Zobacz wideo Marcin Hakiel uczy tańczyć. Tylko spójrzcie, jak prowadzi zajęcia

Partnerka Marcina Hakiela jest zazdrosna o Dagmarę Kaźmierską? Mocne słowa

Marcin Hakiel i jego partnerka Dominika wzięli udział w wywiadzie z portalem Kozaczek.pl. Reporter bez zbędnych ceregieli zapytał partnerkę tancerza, czy jest zazdrosna o czas, który spędza z Dagmarą Kaźmierską. Kobieta nie zastanawiała się długo nad odpowiedzią. Okazało się, że relacja jej partnera z "królową życia" kompletnie jej nie przeszkadza. To jednak nie wyklucza zazdrości w innych sferach.

Nie, nie, Dagmarę poznałam, to jest kobieta z klasą, więc absolutnie nie jestem zazdrosna. A czy w ogóle jestem zazdrosna? No, jestem, Marcin jest moim wybrankiem serca, więc zdarza mi się, przyznam się

- powiedziała bez wahania. Marcin Hakiel dodał, że to dobrze, a także, że cieszy się z charakteru swojej ukochanej. Dodał, że on sam również bywa zazdrosny. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Dominika o swoim ukochanym. Tak opisała Marcina Hakiela. Nie migała się od pytań na temat Cichopek

Jakiś czas temu Dominika udzieliła wywiadu dla portalu Jastrząb Post. Ukochana Marcina Hakiela opowiedziała nieco o swoim partnerze. Nie musiała długo zastanawiać się nad zaletami tancerza. - Jest na pewno bardzo zabawny, opiekuńczy i prawdziwy. Po prostu prawdziwy. Jest, jaki jest i za to go lubię, za to go kocham - wyznała bez wahania. To jednak nie koniec. Została również zapytana o byłą partnerkę Hakiela, Katarzynę Cichopek. Okazało się, że jej nie poznała. - Nie, nie miałam tej przyjemności. Nie poznałam jej. Nie mam takiej potrzeby, żeby się z nią zapoznać. Jestem z Marcinem i to mi wystarczy - powiedziała stanowczo Dominika. Więcej szczegółów na temat jej relacji z Hakielem przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Taniec z gwiazdami". Hakiel zaskoczył odmienioną fryzurą. Kaźmierska dostała komplement od Pavlović

Marcin Hakiel z partnerką Marcin Hakiel z partnerką; KAPIF.pl