Michał Wójcik, znany z kabaretu Ani Mru-Mru, mierzył się z ogromną tragedią. 17 kwietnia 2023 roku w mediach pojawiła się informacja o śmierci partnerki kabareciarza Janiny Włudarczyk, z którą ma syna. Wójcik w 2020 roku mówił publicznie o jej chorobie i zbierał pieniądze na leczenie. W nowym wywiadzie dla Świata Gwiazd opowiedział o żałobie i trudno było mu powstrzymać łzy. Przyznał, że stanąć na nogi pomogła mu nowa partnerka.

Michał Wójcik o nowym związku. "Aniu, kocham cię"

Andrzej Sołtysik zapytał Michała Wójcika o to, jaki jest jego status związku. Kabareciarz opowiedział o nowej partnerce i jej wsparciu. - Obecnie jestem w związku, mogę to śmiało powiedzieć. Aniu, pozdrawiam cię, kocham cię! To osoba, bez której bym się nie podniósł, po tym, co się ostatnio stało. Pilnuje mnie. Mówię otwarcie, że stoczyłbym się, a może jeszcze dalej, bo bywały sytuacje samodestrukcyjne. Był to dla mnie potężny cios i szok. Takie jest życie - przyznał.

Michał Wójcik ze łzami w oczach wspomina zmarłą partnerkę

Michał Wójcik został zapytany o proces żałoby i to, czy czuje, że to moment, w którym może się ona zakończyć. W czasie, gdy przeprowadzany był wywiad, minął prawie rok od śmierci Janiny. - Niektórzy mogą być w żałobie rok, inni - pięć lat, a niektórzy - całe życie - stwierdził. Michał Wójcik ze łzami w oczach zaczął wspominać zmarłą ukochaną.

Wiele dla mnie znaczyła, wiele dla niej zrobiłem, ale chcę iść do przodu. Pracuję nad tym mocno, by żałoba się skończyła, tym bardziej że jestem taką osobą, a nie inną. Jestem od tego, żeby ludziom przekazywać pozytywną energię, więc muszę oczyścić swoją głowę i źródło energetyczne. Życie pokazuje, że im większy upadek u mnie, tym większa energia i bardziej się podnoszę. I do tego dążę w tej chwili. Płaczę, bo to jest smutna sytuacja, ale ten płacz mnie bardzo dopinguje i oczyszcza

- powiedział. Zbiórkę na leczenie Janiny Włudarczyk założył przyjaciel Michała Wójcika, Krzysztof Ferdyn. Po tym, jak udało się zebrać pieniądze, kabareciarz pojawił się w "Pytaniu na śniadanie", gdzie dziękował za wsparcie. Partnerka Wójcika odeszła 6 marca 2023 roku. Razem wychowywali syna Michała juniora.