Jacka Braciaka znamy z takich produkcji jak: "Kos", "Rodzinka.pl", "Wołyń", "Córka trenera", "Drogówka", "Kler" czy "Róża". Baczni obserwatorzy aktora interesują się oczywiście również jego sferą miłosną, a w tej ostatnimi czasy trochę się pozmieniało. Dużo mówiło się o związkach Jacka Braciaka w mediach już kilkanaście lat temu. Miał żonę Ilonę, z którą ma dzieci. Potomstwa doczekał się także w związku z Mają Hirsch. Media rozpisywały się na temat relacji aktora również z Renatą Dancewicz oraz Agatą Buzek. W ostatnim czasie Braciak związany był jednak z twarzą stacji Polsat News. Co wiadomo o relacji aktora z piękną dziennikarką?

Jacek Braciak zakończył związek z prezenterką. "Od kilku tygodni to już przeszłość"

O rozstaniu znanego aktora z dziennikarką Polsat News dowiadujemy się od informatora "Super Expressu", który twierdzi, że relacja Braciaka "od kilku tygodni to już przeszłość". Co wiadomo o perspektywie prezenterki? "Dla Dominiki to był poważny związek i włożyła w niego całe serce. Niestety - Jacek to wolny duch, wielki artysta... Nie myślał raczej o planowaniu przyszłości" - czytamy w artykule. Jak prezenterka Polsat News zareagowała na rozpad relacji z Jackiem Braciakiem? "Dominika ciężko zniosła rozstanie, ale już się pozbierała" - dodaje informator. Wszystko wskazuje na to, że aktor jest ponownie singlem. "To Piotruś Pan" - podsumowało źródło.

Jacek Braciak poznał dawną partnerkę w pracy

Aktor po raz pierwszy spotkał się z dziennikarką podczas nagrywania kampanii ekologicznej. Podobno piękna Dominika od razu wpadła mu w oko. "Jacek zakochał się w Dominice od pierwszego wejrzenia. Praktycznie oszalał na jej punkcie i od razu zaczął o nią zabiegać, aż w końcu zdobył jej serce. Od tego pierwszego spotkania wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. We wrześniu byli nawet razem na festiwalu filmowym w Gdyni. Ich związek kwitnie" - możemy przeczytać na ShowNews.pl. Dziś jednak ta relacja to zamknięty rozdział. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

