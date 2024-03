Policja potwierdza. Ukochany Sabalenki popełnił samobójstwo

Policja na Florydzie potwierdziła smutne przypuszczenia internautów. 42-letni Konstantin Kolcow chłopak drugiej rakiety świata Aryny Sabalenki, popełnił samobójstwo. Jak się okazało, skoczył w poniedziałkowy wieczór z balkonu hotelu w Miami. Informacja o śmierci hoheisty obiegła media we wtorek 19 marca. Przekazał ją klub hokejowy Saławat Jułajew.

Z głębokim smutkiem informujemy, że zmarł trener Saławatu Julajew Konstantin Kołcow. Był silnym i pogodnym człowiekiem, kochanym i szanowanym przez zawodników, kolegów i kibiców. Konstantin na zawsze zapisał się w historii naszego klubu. Zdobył mistrzostwo Rosji i Puchar Gagarina i wykonał świetną robotę w sztabie trenerskim drużyny. Saławat Hockey Club składa kondolencje rodzinie i przyjaciołom Konstantina Kołcowa

- powiedział.

Policja w Miami potwierdza. Chłopak Sabalenki skoczył z balkonu pięciogwiazdkowego hotelu

Wokół śmierci Konstantina Kolcowa, 42-letniego hokeisty i reprezentacji Białorusi i trenera Saławatu Jułajew, narosło wiele spekulacji. Mówiło się o tym, że mężczyzna uległ groźnemu wypadkowi samochodowemu lub że oderwał mu się skrzep krwi [w wyniku którego mógł zrobić się zator - red.]. Nic z tych rzeczy. Policja w Miami właśnie rozwiała wszelkie wątpliwości i potwierdziła, że mężczyzna wyskoczył z okna pięciogwiazdkowego hotelu w Miami.

Według śledczych w poniedziałek 18 marca ok. godz. 12:39 policja z Bal Harbor i straż pożarna zostały wysłane do St Regis Bal Harbor Resort, 9703 Collins Avenue do mężczyzny, który wyskoczył z balkonu

- można przeczytać w oświadczeniu policji.

Konstantin Kolcow przebywał w Miami, wspierając Sabalenkę przed nadchodzącym Miami Open. Biuro Zabójstw Departamentu Policji w Miami przejęło śledztwo w sprawie rzekomego samobójstwa Konstantina Kolcowa. Nie podejrzewa się żadnego przestępstwa.

Śmierć Konstantina Kołcowa to druga ogromna tragedia w życiu Aryny Sabalenki w ostatnich latach

Nie jest to pierwsza tragedia Sabalenki w ostatnich latach. Tenisistka pod koniec 2019 roku straciła ojca. Jego śmierć była dla niej ciosem - jak sama mówiła, przygotowania do sezonu 2020 były dla niej wyjątkowo ciężkie. Zmuszała się do wyjścia na kort, pragnąc spędzać czas z najbliższą rodziną. Więcej zdjęć Aryny Sabalenki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.