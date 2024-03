Wiosna za rogiem, a to oznacza jedno - wszystko, łącznie z mediami (a szczególnie z telewizjami) budzi się do życia. Stąd też pojawia się dużo eventów, zwiastujących nowe programy i wydarzenia kulturalne. We wtorek 19 marca odbyła się impreza Disneya, na którą przyszło sporo gwiazd. Wśród nich między innymi Barbara Kurdej-Szatan, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Katarzyna Zielińska, Filip Chajzer, Izabela Janachowska czy Joanna Liszowska. Niektóre z nich szczególnie nas zachwyciły.

REKLAMA

Zobacz wideo "Pretty Woman" miał być przejmującym dramatem. Aż zaangażował się Disney

Barbara Kurdej-Szatan niczym najprawdziwsza księżniczka. Kopciuszek to mało powiedziane

Barbara Kurdej-Szatan z pewnością wczuła się w klimat Disneya. Jeśli pamiętacie oryginalną wersję "Kopciuszka", to główna bohaterka na bal poszła właśnie w błękitnej sukni. Dokładnie taką wybrała aktorka. Sukienka, choć w jednolitym kolorze, miała mnóstwo falbanek. Trzeba przyznać, że świetnie leżała na artystce. Kurdej-Szatan dobrała do niej złotą torebkę i złote szpilki z czubem, które świetnie pasowały do jej złotych włosów. Gwiazda zachwycała również delikatnym makijażem i upięciem włosów, które tylko dodawały jej dziewczęcego blasku.

Na szczęście aktorka ze "Swingersów" czy "M jak miłość" nie musiała szukać na imprezie księcia, bo u jej boku, w podobnych kolorach bacznie pilnował jej mąż - Rafał Szatan. Aktor i wokalista, choć postawił na zdecydowanie luźniejszą stylizację, doskonale wpasował się kolorystycznie w ton, który nadała jego ukochana. Do niebieskich jeansów założył biały golf i ciemnoniebieską marynarkę, a całość uzupełnił ciemnymi butami. Para jak z żurnala!

Gwiazdy na imprezie Disneya: Kurdej-Szatan jak księżniczka i moro Liszowska. I wtedy wchodzi Janachowska - cała na biało Gwiazdy na imprezie Disneya fot. kapif

Bojownicza Joanna Liszowska postawiła na moro. Luzacki styl aż kipiał

Joanna Liszowska z kolei, podobnie jak kolega po fachu, wcześniej wspomniany Rafał Szatan, postawiła na luz. Do ciemnych jeansów z rozszerzanymi nogawkami (trochę w klimacie lat 70.) dobrała oversize'ową koszulę moro, srebrne szpilki i duże, również srebrne kolczyki-koła. Uwagę zwracał spory dekolt aktorki i burza charakterystycznych loków. Trzeba przyznać, że gwiazda prezentowała się świeżo i nienagannie, a z oczu biło szczęście.

Gwiazdy na imprezie Disneya: Kurdej-Szatan jak księżniczka i moro Liszowska. I wtedy wchodzi Janachowska - cała na biało Gwiazdy na imprezie Disneya fot. kapif

I wtedy wchodzi ona... Izabela Janachowska. Cała na biało

Izabeli Janachowskiej nie można odmówić kilku rzeczy - urody, talentu tanecznego, ogromnej wiedzy w kategorii ślubnej i rzecz jasna fantastycznego stylu. Niegdysiejsza gwiazda parkietu, a dziś prezenterka zawsze prezentuje się nienagannie - nieważne, czy paparazzi przyłapią ją w drodze po pączki w Tłusty Czwartek czy na branżowym evencie. Tym razem postawiła na klasyczny, śnieżnobiały garnitur, który w połączeniu z dużym białym naszyjnikiem, perłowymi kolczykami i białą torebką tworzył fantastyczny biały total look. Do całości gwiazda dobrała cieliste szpilki, które optycznie wydłużyły już i tak długie nogi Janachowskiej. Więcej zdjęć gwiazd z imprezy Disneya znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Gwiazdy na imprezie Disneya: Kurdej-Szatan jak księżniczka i moro Liszowska. I wtedy wchodzi Janachowska - cała na biało Gwiazdy na imprezie Disneya fot. kapif