Bruce Willis przez lata pozostawał na hollywoodzkim szczycie. Były mąż Demi Moore kręcił film za filmem. W samym 2022 roku wyszło aż jedenaście produkcji z jego udziałem. Karierę przerwała druzgocąca diagnoza. Willis zmaga się z nieuleczalną chorobą. O szczegółach dotyczących jego kondycji informuje jego żona Emma Heming Willis.

Zobacz wideo Najważniejsze role Bruce'a Willisa. Przypominamy najlepsze filmy aktora [Popkultura Extra]

Po liceum pracował jako ochroniarz

Bruce Willis, a właściwie Walter Bruce Willis, urodził się 19 marca 1955 roku w Idar-Oberstein, mieście w zachodnich Niemczech. Jest synem Niemki i Amerykanina o angielskich korzeniach. Miał siostrę i dwóch braci, ale jeden z nich, Robert, w 2021 roku zmarł na raka trzustki. Dwa lata po narodzinach Bruce'a rodzina zdecydowała się na przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych. Zanim zdecydował się na rozwój w kierunku aktorstwa, pracował m.in. jako ochroniarz. W 1975 roku dostał się na wydział aktorski.

Przełomowa rola

Swoje początki w zawodzie związał z teatrem, ale zdarzały mu się epizodyczne role w filmie. Przełom nastąpił w 1985 roku, gdy wystąpił w młodzieżowo-kryminalnym serialu "Na wariackich papierach". Produkcja spodobała się widzom i krytykom, a Bruce Willis zwrócił na siebie uwagę. W serialu grał jeszcze przez cztery lata. Za swoją kreację odebrał prestiżową nagrodę Emmy, a także Złotego Globa. Hollywood stało już przed nim otworem.

To nie była miłość od pierwszego wejrzenia

Z Demi Moore poznał się na premierze filmu "Zasadzka". Była wówczas związana z Emilio Estevezem. Podczas imprezy poznała Willisa, ale wcale nie wywarł na niej dobrego wrażenia. "Miałam wrażenie, że jest gburem. A w rzeczywistości był odważny i dżentelmeński, ale w swój zawadiacki i głośny sposób" - wspominała po latach w biografii "Inside Out". On jednak nie odpuszczał i w krótkim czasie para zaczęła się spotykać. Spędzali ze sobą dużo czasu i chętnie pojawiali się razem publicznie. Podczas pobytu w Las Vegas Bruce Willis zaskoczył aktorkę propozycją małżeństwa. "Szliśmy w kierunku stołów krupierskich, kiedy Bruce powiedział: 'Myślę, że powinniśmy się pobrać'. Wcześniej na pokładzie samolotu żartowaliśmy o tym, ale nagle - już w Las Vegas - wiedziałam, że on nie żartuje" - wspominała Demi Moore. Pobrali się 21 listopada 1987 roku w pokoju hotelowym. Po powrocie do Los Angeles zorganizowali przyjęcie weselne z prawdziwego zdarzenia, na którym zjawiła się prawdziwa śmietanka Hollywood.

Moore i Willis doczekali się trzech córek

Bruce Willis i Demi Moore cieszyli się ogromnym zainteresowaniem mediów. Byli jedną z najbardziej rozchwytywanych par w Hollywood. On odniósł ogromny sukces ze "Szklaną pułapką". Ona z filmem "Uwierz w ducha". Prywatnie też im się układało. Razem doczekali się narodzin trzech córek: Rumer Glenn Willis, Scout LaRue Willis i Tallulah Belle Willis. Zapracowane małżeństwo żyło jednak w sporych rozjazdach. Rzadko mieli czas, żeby pojawiać się w rodzinnym Idaho. Już w 1993 roku pojawiały się plotki o kryzysie w związku. Problemy miały wynikać głównie z niewierności Willisa. W 1998 roku para oświadczyła, że ich drogi się rozchodzą. W swojej biografii Moore pisała później, że Willis miał do niej pretensje, że zbyt mało czasu spędza z córkami. Ona natomiast próbowała rozwijać swoją karierę w Hollywood.

Po rozwodzie pozostali w przyjacielskich relacjach

Rozwód nastąpił w 2000 roku. Warto przy tym wspomnieć, że małżonkowie rozstali się z dużą klasą. Nie prali publicznie brudów, nie kłócili się o pieniądze i nie walczyli o prawa do opieki nad dziećmi. Ich rozwód był spokojny, a oni pozostali w przyjacielskich relacjach. "Myślę, że Bruce obawiał się, że będę utrudniać nasze rozstanie, że będę chciała wyrazić swoją wściekłość albo ujawniać problemy naszego małżeństwa. Ale przede wszystkim tego, że będzie to trauma dla naszych dzieci. Ku mojemu zaskoczeniu ani ja, ani on nie robiliśmy sobie żadnych problemów" - wspominała Moore w swojej autobiografii.

Patchworkowa rodzina

Bruce'owi Willisowi i Demi Moore udało się stworzyć coś w rodzaju nowoczesnej, patchworkowej rodziny. Aktor miał dobre relacje z kolejnym mężem Moore, Asthonem Kutcherem. Pojawił się nawet na weselu pary. Sam związał się z młodszą o ponad 20 lat modelką Emmą Heming, z którą doczekał się dwóch córek: Mabel Ray i Evelyn Penn.

Nieuleczalna choroba

W 2023 roku u 68-letniego gwiazdora zdiagnozowano otępienie czołowo-skroniowe, jedną z rzadziej występujących odmian demencji. Z aktorstwa zrezygnował jednak już rok wcześniej na skutek afazji, która upośledzała jego umiejętność czytania i pisania. Choroba jest nieuleczalna. Wpływa na pamięć aktora, jego zdolności komunikacyjne i zaburzenia osobowości. "Demencja jest trudna - zarówno dla zdiagnozowanej osoby, jak i dla jej rodziny. Nie inaczej jest w przypadku Bruce’a, mnie i naszych dziewczynek. Mówi się, że demencja jest chorobą rodzinną. Potwierdzam: rzeczywiście tak jest" - powiedziała Emma Heming Willis.