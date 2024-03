Michał Żurawski ma BARDZO znanego brata. Dzieli ich sześć lat i mało kto wie, o kogo chodzi

Show-biznes jest jak "Moda na sukces". Jest tu wiele aktorskich klanów, takich jak np. Damięccy, znanych teściowych i synowych - jak chociażby Katarzyna Dowbor i Joanna Koroniewska. Pojawiają się także rodzeństwa, które robią karierę, a tu można wymienić m.in. Sonię i Maję Bohosiewicz czy Cezarego i Radosława Pazurów. Do tej grupy można zaliczyć też braci Żurawskich. Wiedzieliście, że ci dwaj aktorzy są spokrewnieni?!

Michał Żurawski ma znanego brata. Jest młodszy od niego

Michał Żurawski ma 44 lata i oglądamy go w największych polskich produkcjach. Zagrał m.in. główną rolę w serialu "Kruk", pojawił się także np. w "Chyłce" czy w "Volcie". Jest bardzo tajemniczy, rzadko udziela osobistych wywiadów, a o jego życiu rodzinnym tak naprawdę niewiele wiadomo. O jego rozwodzie z Romą Gąsiorowską dowiedzieliśmy się oficjalnie dopiero po dłuższym czasie, a przeczytacie o tym poniżej. Przez to sporym zaskoczeniem może być, że jest tak blisko spokrewniony z aktorem Piotrem Żurawskim. W jednym z wywiadów Michał Żurawski śmiał się, że młodszy o sześć brat go naśladował. "No bo on mnie małpuje we wszystkim, nawet głos i manierę mówienia długo miał podobną. Potem pojawiły się konflikty na tym tle, więc się ''zmanierował'' po swojemu. Ale jeszcze do niedawna nasza mama myliła nas przez telefon! - mówił kiedyś ze śmiechem" - mówił w jednej z rozmów. Gdzie mogliście oglądać Piotra Żurawskiego? Lista tytułów produkcji, w których pojawił się 38-latek, jest naprawdę spora. Zagrał np. Wiśniaka w serialu "Wataha" czy wcielił się w postać Mateusza "Kampera" Brzezińskiego w filmie "Kamper". Zdjęcia braci znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Roma Gąsiorowska potwierdziła rozwód z Michałem Żurawskim

Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski przez wiele lat byli razem. Pobrali się 10 kwietnia 2010 roku, czyli w dniu katastrofy smoleńskiej, za co spadała na nich krytyka. Choć oboje mają świetne kariery, to jednak nie afiszowali się za bardzo ze swoim związkiem. W 2022 roku media zaczęły donosić o kryzysie w ich małżeństwie, a nawet rozstaniu. Oni nie chcieli tego komentować. Dopiero teraz aktorka udzieliła wywiadu, w którym potwierdziła, że nie są już razem i wyznała, że rozwodzą się z mężem. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Roma Gąsiorowska potwierdza rozwód z Michałem Żurawskim. Pierwszy raz. "Bardzo długo nie jesteśmy razem".