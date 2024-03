Grażyna Torbicka zachwyca klasą i elegancją. Cechami charakterystycznymi dziennikarki są blond włosy, sięgające do okolic ramion, piękny uśmiech i zgrabna sylwetka. Czemu zawdzięcza promienny wygląd? Torbicka w jednym z wywiadów podkreśliła, że nigdy nie stosowała drakońskich diet, a na co dzień stara się zachować zdrowy rozsądek i umiar. Co jeszcze sprawia, że tak się prezentuje?

Grażyna Torbicka zachwyca wyglądem. Jak dba o siebie?

Gwiazda nigdy nie miała problemów z wagą i podkreśla, że to zasługa dobrych genów, zwłaszcza od strony ojca. Mimo to stara się dbać o kondycję, prowadzi aktywny tryb życia. Szczególnie lubi spacery z psem, praktykuje jogę, a zimą chętnie jeździ na nartach. Grażyna Torbicka nie stosuje diet, choć stara się zachowywać umiar. Nie odmawia sobie jednak słodkich przyjemności, gdy ma ochotę, to zjada tiramisu. Ma jednak jedną zasadę. "Nie lubię się przejadać. Spożywam na przykład tylko połowę deseru" - wyznała 64-latka w rozmowie z "Na Żywo". Na co dzień dziennikarka lubi kuchnię śródziemnomorską, która jest bogata w ryby, owoce morza. Chętnie sięga po owoce i warzywa, a także stosuje oliwę z oliwek. Z takich produktów gwiazda telewizji przygotowuje sałatkę, która jest bombą witaminową. Zdjęcia Grażyny Torbickiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Jaki sekret młodego wyglądu ma Grażyna Torbicka?

Grażyna Torbicka często pokazuje się bez makijażu. Dzięki temu wiemy, w jakiej kondycji jest jej skóra. W rozmowie z "Dzień dobry TVN" wyznała kiedyś, że zień zaczyna od kąpieli twarzy lodowatą wodą. Co robi później? "Nakładam krem, który daje mi poczucie komfortu. Nie stosuję wielu kosmetyków, bo mam delikatną skórę i obciążona staje się zmęczona. Staram się mieć jeden odpowiedni krem na dzień i na noc, a ich główną cechą jest to, że są bardzo nawilżające" - wyjaśniła dziennikarka. Za to w rozmowie z Jastrząb Post podkreśliła, że najlepszym kosmetykiem jest... uśmiech. 64-latka zachwyca naturalnością. Podkreśla, że zabiegi medycyny estetycznej nie są dla niej. W utrzymaniu dobrej kondycji twarzy pomaga jej także rezygnacja z makijażu w wolniejsze dni.