Media społecznościowe zazwyczaj pokazują wyidealizowany obraz rzeczywistości. Influencerzy chętnie chwalą się swoim wystawnym życiem. Do tego grona zalicza się Malaikah Raja, młoda brytyjska mama, która po przeprowadzce z mężem do Dubaju pławi się w luksusach. Swój czas spędza głównie na zakupach i wizytach w salonach piękności. Kwota, którą kobieta miesięcznie otrzymuje od ukochanego, przyprawia o zawrót głowy.

Tiktokerka wyszła za mąż dla pieniędzy. Jej miesięczne "kieszonkowe" szokuje

Malaikah Raja otwarcie przyznaje, że wyszła za mąż dla pieniędzy. Brytyjka razem z partnerem mieszka na co dzień w Dubaju. Dzięki majątkowi męża może wieść życie, o jakim marzyła i chwalić się nim w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu żona milionera zdradziła, ile pieniędzy dostaje od ukochanego co miesiąc.

Mój miesięczny budżet na zakupy to jakieś pięć tysięcy dolarów (ok. 20 tysięcy złotych) - mówiła na opublikowanym na TikToku nagraniu.

To jednak nie wszystko. Malaikah otrzymuje dodatkowo 15 tysięcy dolarów (ok. 60 tysięcy złotych) wyłącznie na zakup markowych towarów. Ostatnio Raja postanowiła wydać dodatek "luksusowy" na zakup bransoletki od Cartiera. To jeszcze nie koniec prezentów od męża. Dubajska żona dostała także 200 tysięcy dolarów (ok. 800 tysięcy złotych) na inwestycje w nieruchomości. Oddzielna kwota przeznaczona jest również na "drobne" wydatki.

Cotygodniowe masaże to wydatek rzędu tysiąca dolarów (ok. cztery tysiące złotych), manicure i pedicure to kolejne 500 dolarów (około dwa tysiące złotych). Inne zabiegi upiększające to następne dziesięć tysięcy dolarów (40 tysięcy złotych) - wymieniała influencerka.

Malaikah ma też nieograniczony budżet na wizyty w restauracjach, jej mąż chciałby bowiem, żeby nabrała ciała. Brytyjka zdradziła też, co się stanie, jeśli nie spożytkuje całej kwoty. - Jeśli co miesiąc nie wydaję pieniędzy z kieszonkowego, to trafiają one na moje konto oszczędnościowe, co jest idealne - wyjawiła.

Malaikah Raja z mężem Instagram/malaikahraja

Internauci krytykują postawę Malaikah. "To niezwykle smutne"

Profil Malaikah jest obserwowany przez ponad 600 tysięcy internautów. Wielu z nich potępia podejście tiktokerki do małżeństwa. Na Brytyjkę spadła fala krytyki. "Jeśli to prawda, jest to niezwykle smutne", "Wydaje się to bardzo samolubne!", "Czy to naprawdę cię uszczęśliwia?" - czytamy w komentarzach. Na niektórych luksusowe życie dubajskiej żony zrobiło jednak wrażenie. "Jesteś szczęściarą. Nie mogę sobie nawet tego wyobrazić", "Czy twój mąż ma może brata?", "Żyjesz moim wymarzonym życiem" - pisali.