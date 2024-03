Norbi mieszka z żoną w 300-metrowej willi. 'Na co dzień wszystko stoi puste'

Norbert "Norbi" Dudziuk to piosenkarz, który w ostatnich latach daje się poznać przede wszystkim jako prezenter telewizyjny. Celebryta przez ostatnie lata pracował w TVP, gdzie przez jakiś czas przejął stery w "Jaka to melodia?" i został nowym prowadzącym po Robercie Janowskim, a następnie wspólnie z Izabellą Krzan zaczął prowadzić teleturniej "Koło fortuny". W życiu prywatnym zaś Norbi spełnia się jako ojciec, a także mąż Marzeny Chełmińskiej, z którą mieszka w posiadłości tuż pod Radomiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Surnik została na Woronicza mimo zmian w TVP. "Nie dotyka to nas"

Norbi mieszka z żoną w 300-metrowej willi. Ulubionym miejscem małżeństwa jest... kanapa

Prezenter w 2016 roku przeprowadził się do 300-metrowej willi położonej pod Radomiem. Imponująca nieruchomość należy do jego trzeciej żony, Marzeny Chełmińskiej, która z zawodu jest projektantką i właścicielką marki odzieżowej. - Stawiałam go z byłym mężem. Jedenaście lat temu dom przeszedł kapitalny remont i zyskał piętro - mówiła w 2016 roku wybranka Norbiego dla "Faktu". Para w tym samym wywiadzie zdradziła, że choć mieszka w ogromnej przestrzeni, to jej ulubionym miejscem jest... tapczan. - Siedzimy głównie w salonie albo w kuchni. A naszym ulubionym miejscem jest kanapa. Marzena leży, ja się na niej opieram i oglądamy sobie telewizję - mówił Norbi.

300-metrowa willa Norbiego i jego żony na co dzień "stoi pusta"

Jak widzimy na zdjęciach w "Fakcie", Norbi i jego żona postawili na dość klasyczne, przytulne i swojskie wnętrza. Na parterze znajduje się kuchnia, jadalnia i salon, które są połączone w jedną przestrzeń. We wnętrzach nie brakuje rodzinnych pamiątek, zdjęć, figurek oraz nagrodami piosenkarza. Małżeństwo i dzieci mają do dyspozycji także piękny ogród, który stanowi doskonałe miejsce do relaksu. Duża przestrzeń w posiadłości przydaje się zwłaszcza wtedy, kiedy w odwiedziny wpadają córki małżeństwa. - Gdy przyjeżdża moja córka Iga albo Tośka, córka Marzeny, to każda ma swój pokój. Mogę też od czasu do czasu przenocować naszych muzyków. A tak na co dzień to wszystko stoi puste - mówił dla "Faktu" celebryta.

Norbi 'Koło fortuny'. Norbi odniósł się do zmian w programie. Ocenił swojego następcę. Fot. KAPiF.pl