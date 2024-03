Caroline Derpieński opublikowała serię niepokojących wpisów. "Ledwo żyję" - zaczęła celebrytka, meldując swoją obecność w Warszawie. Z kolejnych kafelków InstaStories dowiadujemy się, że ma w planach wizytę u lekarza i terapeuty, a w jej życiu zawodowym wydarzył się huragan. "Na razie nic nie będę mówić, co się działo u mnie przez ostatnie kilka dni. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że idę na terapię i do lekarza. Spróbuję doprowadzić się do normalnego stanu, zadbać o siebie, wypocząć i nadrobić zaległości w postach dotyczących starych wydarzeń" - czytamy.

Caroline Derpieński idzie na terapię. Dodała dramatyczne wpisy

Celebrytka zaleciła obserwatorom, że choć póki co nie może zdradzić, o co chodzi, to z pewnością przyda się im przyszykowanie popcornu. Derpieński podkreśliła także, że tajemniczy kryzys nie jest związany z jej życiem prywatnym. "Totalnie nie chcę się na razie wypowiadać, co się działo, bo to się w głowie nie mieści. W swoim czasie się dowiecie, ale nie tylko przyszykujcie popcorn, lecz też leki na uspokojenie. Na razie na żadne pytania dotyczące tego nie będę odpowiadać, więc nie pytajcie" - zarzeka się celebrytka. "Nie ma to nic wspólnego ze sferą prywatną. Stricte zawodową, co mnie spotkało podczas pracy, daleko, gdzie jeszcze nie byłam, na kontynencie, gdzie się znalazłam pierwszy raz" - przekonuje.

Caroline Derpieński pojawi się w drugim sezonie "Królowej przetrwania"

Przypominamy, że według ustaleń "Super Expressu" szykowany jest drugi sezon "Królowej przetrwania", w którym wystąpić ma właśnie Caroline Derpieński. Choć celebrytka nie odniosła się do tych informacji, jej wpis wskazuje na to, że mogła wrócić z nagrań do programu. Kogo jeszcze mielibyśmy zobaczyć u jej boku? Brukowiec podaje nazwiska dwóch byłych partnerek polskich piłkarzy. Jedna z nich to Jessica Ziółek, która niegdyś związana była z Arkadiuszem Milikiem. Z kolei drugą ma być Magdalena Stępień, ekspartnerka Jakuba Rzeźniczaka. Do tej pory są to jedyne nazwiska, jakie krążą w internecie w kontekście drugiego sezonu "Królowej przetrwania".

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do całodobowego Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.