Trwa 14. edycja "Tańca z Gwiazdami" realizowana po raz kolejny przez stację Polsat. Najnowsza odsłona show przyciągnęła do udziału największe gwiazdy. Jedną z uczestniczek, która podjęła taneczne wyzwanie była Małgorzata Ostrowska-Królikowska, która zasłynęła rolą Grażynki w kultowym serialu "Klan". Aktorka z pełnym zaangażowaniem podeszła do występów w programie, ale już w trzecim odcinku musiała się pożegnać z widzami. Jak zareagowała na werdykt? Przyjęła go z pokorą i przyznała, że dojazdy na treningi były bardzo męczące. Aktorka z pewnością będzie mieć teraz więcej czasu dla rodziny. Mieszka w domu w podwarszawskiej wsi. Trudno się dziwić, że codzienne dojazdy do stolicy były dla niej tak męczące. Zobaczcie, jak wygląda dom serialowej Grażynki z "Klanu". To prawdziwa oaza w środku lasu.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska urządziła wyjątkowo przytulny dom. "Zdecydowaliśmy się na typ podobny do tradycyjnego polskiego dworku"

Małgorzata Ostrowska-Królikowska ze związku z Pawłem Królikowskim doczekała się piątki dzieci: Antoniego, Jana, Julii, Marceliny i Ksawerego. Para uwiła sobie przytulne gniazdko w podwarszawskiej wsi Zalesie Górne, oddalonej około 30 kilometrów od stolicy. - Zanim zaczęłam grać w "Klanie" pracowałam w teatrze we Wrocławiu. Gdy dostałam rolę w serialu, postanowiliśmy się przenieść. Usłyszeliśmy z Pawłem, że w Zalesiu budują takie ładne domki. W przeciągu jednego dnia zdecydowaliśmy się i dom budowaliśmy przez telefon. Zdecydowaliśmy się na typ podobny do tradycyjnego polskiego dworku, bo to jest właśnie taki dom jak z bajki, o którym się marzy - wyznała aktorka w programie "Zacisze gwiazd". Mąż aktorki zmarł w 2020 roku i Małgorzata Ostrowska-Królikowska dziś sama prowadzi duży dom z ogrodem.

Drewniany budynek znajduje się przy lesie. W środku panuje bardzo przytulny i rustykalny klimat. Na profilu na Instagramie aktorki co jakiś czas pojawiają się ujęcia z tego wyjątkowego miejsca. W środku jest bardzo przytulnie, bo meble są głównie drewniane. W salonie regały uginają się od książek, a na ścianach widać kolorowe grafiki, które dodają wnętrzu wyjątkowego, artystycznego charakteru. W salonie z dużymi oknami znajduje się obszerny, drewniany stół, przy którym gromadzi się cała rodzina. Ostrowska-Królikowska do swojego domu wybrała stare, klimatyczne meble, które tworzą bardzo ciepły i przytulny klimat. Aktorka zbiera także antyki. Na pchlich targach kupuje m.in. wyjątkowe lampy. - Jeszcze jak urządzaliśmy mieszkanie we Wrocławiu, to już inwestowałam w lampy - wyznała w programie "Zacisze gwiazd".

W kuchni aktorki znajdują się ciemne drewniane kafle, które idealnie komponują się z ciepłym odcieniem drewnianych blatów. To właśnie tam Ostrowska-Królikowska przygotowuje posiłki dla swoich bliskich. Aktorka jest także szczęśliwą posiadaczką obszernego ogrodu. To właśnie w nim w trakcie ciepłych miesięcy gromadzi się rodzina i w otoczeniu zieleni i kwiatów przyjmowani są goście. Więcej zdjęć domu Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska przez odejściem z "TzG" usłyszała gorzkie słowa. "Tragedia"

Małgorzata Ostrowska-Królikowska pożegnała się z "Tańcem z Gwiazdami" w trzecim odcinku show. Aktorka wraz z Kamilem Gawrą w odcinku emitowanym na żywo zatańczyła tango. Para za swój występ otrzymała zaledwie 22 punkty i oceniono go za wyjątkowo nieudany. Występ aktorki nie spodobał się przede wszystkim Iwonie Pavlović, która wobec uczestników przeważnie jest bardzo surowa i wymagająca. W ostrych słowach oceniła, to co działo się na parkiecie. - Małgosiu jest mi ciężko powiedzieć te ciężkie słowa, ale to nie była tragedia? To była tragedia. Ale ja nie wiem nawet, co to w ogóle było?! Nie było ramy, nie było trzymania, nie było nóg. Niech Ewka da dychę, ja dam jeden - podsumowała brutalnie Pavlović. Oglądaliście występ aktorki? Jak go oceniacie?