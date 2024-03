Ojciec Tadeusz Rydzyk dał się poznać jako kontrowersyjna postać. Redemptorysta założył wiele działalności związanych z Kościołem Katolickim, takich jak Radio Maryja, fundacja Lux Veritatis czy Telewizja Trwam. Duchowny od jakiegoś czas przebywa na emeryturze. Jego znajomy niedawno zdradził, na co przeznaczane są środki ze świadczenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Soboń szczerze na temat Tadeusza Rydzyka. "Jest po prostu..."

Na co Tadeusz Rydzyk wydaje emeryturę? Kwota trafia na pewien cel

Tadeusz Rydzyk jakiś czas temu zdradził, że pobiera emeryturę. Wyznał to tuż po wyborach parlamentarnych, gdy jego dotacje przyznane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zostały wstrzymane. - Z pogardą mówią: "Rydzykowi PiS dawało miliardy". To nieprawda. PiS nic mi nie dało. Jestem księdzem redemptorystą, zakonnikiem, i nie mam żadnej pensji. Od niedawna pobieram emeryturę - mówił wówczas w rozmowie z "Naszym Dziennikiem". Ostatnio temat Rydzyka podjął Jan Król, który jest dyrektorem muzeum Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II w Toruniu. Redemptorysta jest mocno powiązany z tym miejscem. Ksiądz najpierw skrytykował słowa Szymona Hołowni. Później wyznał, na co Rydzyk przeznacza emeryturę. - Zgodnie z jego wolą jest ona przeznaczona na Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - powiedział znajomy Rydzyka na antenie Radia Maryja. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Tadeusz Rydzyk (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl

Na jaką emeryturę może liczyć Tadeusz Rydzyk? Możecie być zdziwieni

Tadeusz Rydzyk był nie tylko duchownym, ale również spełniał się jako katecheta, wykładowca i prezes swojej fundacji. Emerytura księży jest wyliczana w nietypowy sposób. Jeśli kapłan jest zatrudniony na umowę o pracę, normalnie odprowadza składki. Jeśli działa jedynie duszpastersko, opłaca 20 proc. składek ZUS, a pozostała część pochodzi z Funduszu Kościelnego. Po ostatniej waloryzacji minimalna kwota emerytury dla księdza to 1760 zł brutto. Właśnie tyle może otrzymywać Rydzyk. Jako że ukończył 75. rok życia, dostaje również tzw. dodatek pielęgnacyjny w wysokości 324,39 zł. Szczegóły na temat emerytury Tadeusza Rydzyka znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Nie wszyscy wiedzą to o ojcu Kożuchowskiej. Zanim została matką, współpracował z Rydzykiem i miał audycję w Radiu Maryja

Tadeusz Rydzyk Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl