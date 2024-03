Demi Moore jest jedną z największych gwiazd Hollywood. Jest znana już od lat 80., a jej wygląd jest szeroko komentowany w sieci. Choć aktorka nie mówiła otwarcie o ingerencji w urodę, w mediach można przeczytać wiele spekulacji na temat rzekomych zabiegów, które miała przejść. Zwłaszcza że - jak zauważają jej fani - 61-letnia dziś Moore zdaje się zupełnie nie starzeć. Do internetowej dyskusji na temat wyglądu gwiazdy dość niespodziewanie włączyła się Krystyna Pawłowicz.

Krystyna Pawłowicz nie jest pod wrażeniem wyglądu Demi Moore

Jeden z użytkowników portalu X udostępnił wykonane podczas imprezy po oscarowej gali zdjęcie Demi Moore. Aktorka ma na nim długie, rozpuszczone włosy, wieczorowy makijaż i prezentuje wysportowaną sylwetkę w mocno wyciętej stylizacji. "61-letnia Demi Moore. Jej chirurg plastyczny prawdopodobnie musiał pracować przy klepaniu Passatów z Niemiec" - podpisał mało subtelnie fotografię internauta. Komentujący niemal zgodnie przyznali mu jednak rację, stwierdzając, że aktorka rzeczywiście wygląda rewelacyjnie i jest w doskonałej formie. Wyjątkiem była jednak Krystyna Pawłowicz, która dość nagle pojawiła się w sekcji komentarzy. 71-letnia dziś polityczka wstawiła pod postem swoje dwa zdjęcia z okresu, gdy była w zbliżonym do Demi Moore wieku. Nie uważa, aby wygląd aktorki był czymś nadzwyczajnym. Przy okazji zaznaczyła, że ona sama nie korzystała nigdy z dobrodziejstw medycyny estetycznej.

Nie zaimponuje mi, tu mam 62- 63 lata. Bez chirurga

- napisała Pawłowicz. Pod wpisem pojawiła się lawina komentarzy od osób, które także są zwolennikami naturalnego wyglądu. Jeden z internautów zapytał jednak Pawłowicz, czy poważnie porównała się do znanej aktorki. Polityczka wyjaśniła jednak, że zrobiła to "dla zabawy". "Proszę się nie spinać, dziś jest ładna pogoda" - pouczyła go.

Krystyna Pawłowicz skomentowała wygląd miss

To nie pierwszy raz, gdy Krystyna Pawłowicz publicznie zabiera głos na temat wyglądu sławnych osób. W 2022 roku zrobiła to jednak w o wiele bardziej dosadny sposób. Skrytykowała wówczas... zęby ówczesnej Miss Polonia Krystyny Sokołowskiej. "Trochę chyba za długie zęby... Nawet ładne, ale za długie..." - oceniła. Sokołowska z klasą odpowiedziała na komentarz. - Szanuję każde zdanie i każdą decyzję. Zdaję sobie sprawę, że nie podobam się każdemu i nie powinnam, bo każdy ma własny gust i ma do tego prawo - stwierdziła w programie Onet Rano.