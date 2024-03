Pączki z cukierni Magdy Gessler cieszą się dużą popularnością mimo wysokich cen. Restauratorka reagowała na szalejącą inflację, ale nie miała zamiaru obniżać jakości produktów. W 2024 roku cena pączków w "Słodki Słony" wynosiła aż 22 zł (w ubiegłym roku było to 18 zł). W restauracji "U Fukiera" kosztują one "zaledwie" 17 zł, a jak smakują? Zobaczcie naszą recenzję pączków Magdy Gessler. Reporterka Plotka Karolina Sobocińska zapytała prowadzącą "Kuchennych rewolucji" o to, czy woli pączek z różą, czy ze słonym karmelem. Magda Gessler nie zastanawiała się ani chwili, przy czym ze wzburzeniem odniosła się do cen swoich słodkości.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Gessler w ogniu pytań. Pączek za 22 zł będzie jeszcze droższy!

Magda Gessler podniesie ceny pączków. "Przepraszam bardzo, ale czy ja komuś każę kupować?"

Magda Gessler powiedziała, że woli pączka z różą, a później zapowiedziała podniesienie ich cen. - Pączek z różą, tradycyjny, najdroższy na świecie, 22 złote, będzie 23 w przyszłym roku - zaczęła. Dała też do zrozumienia, że nie rozumie osób narzekających na ceny jej słodkości.

Nie trzeba kupować rolls-royce'a. Jest, kupujesz, albo nie kupujesz. Żaden obowiązek. Jak chcesz należeć do pewnego standardu, to idziesz i kupujesz. Nikt nikogo tutaj nie zmusza, to nie jest obowiązek, że podpisujemy listę wyborczą. Przepraszam bardzo, ale czy ja komuś każę kupować moje pączki? To oni stoją w kolejce trzy godziny. Widocznie zapracowali, chcą mieć satysfakcję, są ludźmi sukcesu albo są ludźmi apetytu i wolą jednego pączka dobrego

- powiedziała. A czy Magda Gessler jest zwolenniczką pizzy z ananasem? Co wybierze: pierogi ruskie czy z grzybami? Zobaczcie w naszym wideo na górze strony.

Nawet Robert Makłowicz komentował ceny u Magdy Gessler

O cenach w lokalach Magdy Gessler jest tak głośno, że do sprawy odniósł się nawet krytyk kulinarny Robert Makłowicz. - W restauracji Magdy Gessler nie byłem bardzo dawno. Wiele lat. Niezwykle rzadko bywam w Warszawie. Dobre produkty kosztują, to po pierwsze. Po drugie w internecie epatuje się różnymi rzeczami. Najłatwiej epatować cenami. Jeśli coś jest warte swoich pieniędzy, to dobrze. A jeśli coś nie jest warte, to konsument o tym decyduje - powiedział w rozmowie z portalem Jastrząb Post.