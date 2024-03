Stanisław Tym znany z kultowych filmów takich jak "Miś", "Rejs" czy "Rozmowy kontrolowane", jest nie tylko aktorem, ale też reżyserem i scenarzystą. Jeszcze w latach 80. wraz z nieżyjącym już Jerzym Dobrowolskim stworzył sztukę teatralną zatytułowaną "Ciemny grylaż". Komedia w reżyserii Cezarego Żaka powróciła na deski teatru, a 18 marca miała swoją uroczystą premierę. Na wydarzeniu w warszawskim Och-Teatrze obecny był sam Stanisław Tym.

REKLAMA

Zobacz wideo Agata Młynarska o chorobie

Stanisław Tym niespodziewanie pojawił się publicznie

86-letni Stanisław Tym w ostatnim czasie wycofał się z życia publicznego. Wiele wskazuje na to, że aktor udał się na zasłużoną emeryturę i skupia na odpoczynku. Mimo to zaszczycił obecnością premierę przedstawienia własnego autorstwa. Jak wynika ze zdjęć, które udostępnił na Instagramie Cezary Żak w dniu premiery sztuki, Tym ma pewne problemy z chodzeniem. Aktor porusza się bowiem za pomocą chodzika. Jak możemy przeczytać z kolei na stronie Och-Teatru, nie przeszkodziło to mu w wygłoszeniu krótkiej przemowy po zakończeniu spektaklu, który otrzymał owacje na stojąco. Stanisław Tym ostatnią niewielką rolę zagrał w 2021 roku w filmie "Miasto". Z kolei ostatnie zdjęcia aktora z oficjalnych eventów pochodzą z 2019 roku. Aktor pojawił się wówczas na rozdaniu Paszportów "Polityki". W ubiegłym roku Stanisław Tym przeżył rodzinną tragedię. W lipcu zmarła jego żona Anna.

Stanisław Tym na premierze spektaklu Stanisław Tym na premierze spektaklu, instagram.com/@cezaryzak.official

U Stanisława Tyma wykryto nowotwór. Nie dawano mu dużych szans na przeżycie

W 2008 roku Stanisław Tym poważnie zachorował. U aktora wykryto nowotwór żołądka. Jak sam przyznał, lekarze nie dawali mu dużych szans na powrót do zdrowia, a w dodatku konieczna była bardzo poważna operacja. Mimo to - udało się. "Miałem trzy procent szans na przeżycie. Ale te trzy miałem. Wycięli mi żołądek i zrobili nowy z jelita cienkiego. Siedemnaście lat już z nim żyję" - opowiadał po latach. "Najważniejsze to się nie dać. Nie wiem dokładnie, co to znaczy, ale wiem, że można to zrobić. Nie przejmować się, nie powracać do choroby, nie przeżywać jej stale na nowo" - dodał aktor. Stanisław Tym związany jest nie tylko z branżą filmową. Był felietonistą m.in. we "Wprost", "Rzeczpospolitej", a w późniejszych latach dołączył do "Polityki". Przez pewien czas prowadził także kanał na YouTubie, ale filmy przestał nagrywać w 2021 roku.