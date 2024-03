Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek mają za sobą dość trudny okres. Jakiś czas temu pożegnali się z "Pytaniem na śniadanie". Wydali oświadczenie, a później postanowili się zrelaksować i wyjechać na wczasy. Fani nie muszą martwić się o przyszłość zawodową Kurzopków. Zapowiedzieli swój wspólny projekt, jakim jest podcast "Serio?". Pierwszy odcinek będzie miał premierę 21 marca. Jak widać, w życiu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego dużo się dzieje. A to jeszcze nie wszystko. Ostatnio dziennikarz poszedł na sportowe wydarzenie. Wieczorem zrelacjonował obserwatorom sytuację, która miała miejsce podczas wyjścia. Był bardzo zadowolony.

Maciej Kurzajewski z wielkim uśmiechem na twarzy. Pochwalił się, kogo spotkał

Maciej Kurzajewski prężnie działa w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie dziennikarz uzyskał już prawie 90 tysięcy obserwujących. To właśnie za pośrednictwem tej platformy Kurzajewski pochwalił się pewną informacją. Podczas sportowego wydarzenia spotkał Szymona Marciniaka. Prezenter nie krył radości. Mimo wieczornych godzin zdał relację ze spotkania swoim obserwatorom. "Najlepsze rozmowy to te zakulisowe. Każde spotkanie z sędzią Szymonem Marciniakiem to wielka frajda, a już z pewnością dzisiaj, na początku tak ważnego, piłkarskiego tygodnia" - pisał Kurzajewski. Co sądzicie o tym spotkaniu? Po więcej zdjęć Macieja Kurzajewskiego zapraszamy do galerii na górze strony.

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek zapytani o pracę. "Nie jest tak do końca"

Jakiś czas temu Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek poprowadzili wspólną transmisję na żywo w mediach społecznościowych. Fani wypytywali ich o pracę oraz finanse. Postanowili rozwiać wszelkie wątpliwości. - Media donoszą, że jesteśmy na bezrobociu, nie jest tak do końca, słuchajcie, każdy z nas ma swoje projekty, które tworzymy już od wielu, wielu, lat. Ja, chociażby serial 'M jak miłość'. Jestem cały czas aktywna - mówiła Cichopek. ZOBACZ TEŻ: Rodzice Katarzyny Cichopek przeżyli chwile grozy w podróży. "Zostali okradzeni z absolutnie wszystkiego

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek Fot. KAPiF.pl