Anna Mucha związana jest dziś z aktorem i reżyserem Jakubem Wonsem. Zanim jednak nawiązała z nim romantyczną relację, długo szukała miłości u boku innych mężczyzn. Jej najbardziej medialnym związkiem była relacja z Kubą Wojewódzkim. Dzieliło ich 17 lat i byli ze sobą całkiem sporo czasu - od 2003 do 2007 roku.

Kuba Wojewódzki zakochał się w Annie Musze "w 8,2 sekundy". Gdy ją poznał nie była singielką

Historia Wojewódzkiego i Muchy rozpoczęła się w 2002 roku, gdy dziennikarz zaczynał pracę w "Idolu", a aktorka miała na koncie kilka ról. Wojewódzki w swojej książce przyznał, że było ta miłość od pierwszego wejrzenia. "Podobno mężczyźnie wystarczy zaledwie 8,2 sekundy, żeby zakochać się w kobiecie. Tego dnia szedłem na rekord życia" - tak Kuba Wojewódzki opisał w swojej książce "Nieautoryzowana autobiografia" pierwsze spotkanie z Anną Muchą. Co ciekawe, serce aktorki miało być wtedy zajęte, co nie zniechęciło dziennikarza do zalotów. "Ania była zaprzeczeniem wszystkiego, co było w kobietach tamtego czasu. (...) Była wtedy związana z przystojnym młodym biznesmenem Tomkiem, by wkrótce zamienić go na nieprzystojnego życiowego anarchistę o żydowskim imieniu" - wspomina Kuba Wojewódzki. Wejdźcie do naszej galerii u góry strony, aby zobaczyć archiwalne zdjęcia pary.

Kuba Wojewódzki i Anna Mucha ułożyli sobie życie osobno, ale wciąż są przyjaciółmi

Mucha i Wojewódzki tworzyli dość medialną parę przez cztery lata, ale ich rozstanie przebiegło w spokojnej atmosferze. Mimo że prezenter lubi krytycznie wypowiadać się na temat różnych gwiazd show-biznesu, to o Annie Musze do dziś mówi przychylnie. Mucha także nie wypowiada się na temat Wojewódzkiego w kąśliwy sposób. W 2022 roku pojawiła się nawet w jego programie "Kuba Wojewódzki Show". Od czasu rozstania z Muchą, w życiu dziennikarza pojawiło się wiele nowych partnerek. Anna Much z kolei najpierw związała się z Marcelem Sorą, z którym była przez 11 lat i doczekała się dwójki dzieci. Dziś zaś tworzy szczęśliwą relację z Jakubem Wonsem.

