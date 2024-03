Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski stanęli na ślubnym kobiercu w 2010 roku i doczekali się dwójki dzieci. Przez długi czas aktorska para uchodziła za ulubieńców w świecie show-biznesu, o czym świadczy m.in. nagroda Srebrne Jabłko przyznana przez czytelników miesięcznika "Pani". Od pewnego czasu zaczęły krążyć jednak spekulacje, jakoby małżeństwo aktorów zmierzało ku końcowi. Gąsiorowska w rozmowie z natemat.pl potwierdziła te doniesienia.

Roma Gąsiorowska pierwszy raz o rozstaniu z Michałem Żurawskim

"Są informacje, że rozwodzę się z mężem. Nasza historia skończyła się dawno temu" - powiedziała Roma Gąsiorowska w rozmowie z portalem. Aktorka dodała, że przez długi czas żadne z nich nie mówiło o tym otwarcie, ponieważ nie chcieli publicznie roztrząsać prywatnych kwestii. "Jestem osobą publiczną od 20 lat, nigdy nie ujawniliśmy w mediach żadnych sekretów. Teraz jest tak samo" - dodała.

Już bardzo długo nie jesteśmy razem. Tak, rozwodzimy się

- przyznała aktorka. W dalszej części Roma Gąsiorowska poruszyła temat alkoholu w rodzinie, przyznając, że ta kwestia była i nadal jest problemem. "Wtedy podejmuje się kolejne kroki, żeby sobie poradzić. A jeśli jesteś rodziną alkoholika, to też masz do wykonania ogromną pracę. Musisz działać razem z osobą, która ma coś do przerobienia. Samemu coś przerobić". Dodała także, że rozwód nie oznacza, że nie mają razem dzieci. "Najważniejsze, by dzieci nie doświadczały sytuacji, które będą narażały je na stres związany z problemem alkoholowym. To trudne i świadome podejście" - podkreśliła, zaznaczając, że ich dobro jest najważniejsze.

Roma Gąsiorowska, Michał Żurawski Fot. KAPiF

Michał Żurawski mówił o problemie z alkoholem

Kwestię problemu z alkoholem Michał Żurawski także raz poruszył w mediach. Miało to miejsce w 2016 roku, gdy był uczestnikiem programu "Azja Express". Jednym z zadań w show było przygotowanie własnego alkoholu, co dla aktora okazało się trudnym wyzwaniem. Jak wówczas wyznał, wynikało to z faktu, że od trzech lat sam nie pije. - Na to miała wpływ rodzina, żona, wszyscy wokoło, którzy znali mój poprzedni tryb życia. (...) To jest bardzo kuszące i wolne zawody skłaniają ku temu, żeby sobie codziennie od rana do wieczora z tym razem żyć. Ja w pewnym momencie stwierdziłem, że już dosyć tego. Właściwie to nie ja, tylko żona mnie z tego wyciągnęła i uzmysłowiła mi, że jest to problem - opowiadał.