Roksana Węgiel karierę w mediach zaczęła w bardzo młodym wieku. Kiedy po raz pierwszy pojawiła się w telewizji, miała zaledwie 12 lat. W 2017 roku wzięła udział w pierwszej edycji programu TVP2 "The Voice Kids", gdzie zachwyciła jurorów i dostała się do drużyny Edyty Górniak i zwyciężyła. Rok później nastolatka zajęła pierwsze miejsce w Konkursie Eurowizji dla Dzieci, która odbyła się Mińsku. Dziś Roxie jest spełnioną artystką, która z powodzeniem dalej rozwija karierę muzyczną. Węgiel ma także równie udane życie prywatne. Właśnie szykuje się do ślubu z narzeczonym, Kevinem Mglejem. Ceremonia ma odbyć się jeszcze w tym roku. Węgiel jakiś czas temu przyjęła także propozycję wzięcia udziału w 14. edycji "Tańca z gwiazdami". W programie radzi sobie znakomicie, zachwyciła nawet Iwonę Pavlović. W sieci pojawiło się nagranie z wokalistką z początków jej kariery. Już wtedy nastoletnia 13-letnia Roxie wspomniała, że kiedyś weźmie udział w show Polsatu.

Zobacz wideo Roksana Węgiel w szczerym wyznaniu: Bóg dawał nam wiele znaków

Roksana Węgiel wspomniała o "Tańcu z Gwiazdami" w wieku 13 lat. Tak spełnia się marzenia

Roksana Węgiel w wieku 13 lat pojawiła się na kanapie programu "Pytanie na śniadanie". Miała wtedy aparat na zębach i na swoim koncie świeże zwycięstwo w Eurowizji Junior. W rozmowie z ówczesną prowadzącą Marceliną Zawadzką poruszony został temat tańca, który od małego był jedną z jej pasji.

Nie wykluczam powrotu do tańca i jest taki program jak "Taniec z gwiazdami", więc... - zaczęła Węgiel.

Jak widać, po latach spełniła to marzenie. Co ciekawe, do udziału w show podeszła bardzo rozsądnie. Mimo że wielokrotnie chciano ją zaangażować do wcześniejszych edycji, to kilkukrotnie odmawiała. Dopiero kiedy poczuła, że nadszedł odpowiedni czas, podjęła wyzwanie. - Wcześniej nie czułam się jeszcze gotowa. [...] Teraz czuję, że to idealny moment. Przygotowuję się też do trasy koncertowej, więc przydadzą mi się te treningi na scenie. Taniec jest dla mnie pasją. Bardzo lubię tańczyć. To był główny powód, dlaczego się zdecydowałam na udział w tym programie - wspominała w rozmowie w Radiu Zet. Pod fragmentem nagrania z 13-letnią Roksaną Węgiel posypały się komplementy. "Ambitna dziewczyna, profesjonalna w każdym calu". "Wymanifestowała sobie życie", "Wyrosła na piękną młodą dziewczynę" - czytamy. Nagranie, o którym mowa znajdziecie na dole strony.

Tak 13-letnia Roksana Węgiel zapowiadała udział w 'Tańcu z Gwiazdami'. Sześć lat później spełniła to marzenie Tak 13-letnia Roksana Węgiel zapowiadała udział w 'Tańcu z Gwiazdami'. Sześć lat później spełniła to marzenie; fot. screen tiktok.com/lovely_vikii; kapif.pl

Roksana Węgiel podbija parkiet "Tańca z gwiazdami". Zachwyciła Iwonę Pavlović. "Nie mogę oddychać"

W jednym z odcinków "Tańca z gwiazdami" Roksana Węgiel i Michał Kassin zatańczyli ogniste paso doble. Wokalistka poradziła sobie doskonale i zachwyciła cały skład jury. W szczególności Iwonę Pavlović, która przeważnie była bardzo surowa. - Ja nie mogę oddychać! Cieszę się, że mam wszystkie swoje zęby, bo by mi wypadły! To było top of the top! - zachwycała się podekscytowana jurorka. Para za taniec zdobyła maksymalną liczbę punktów od wszystkich jurorów, czyli aż czterdzieści. Wygląda na to, że wokalistka i tancerz mają spore szanse na finał. Jak oceniacie taneczne umiejętności Roxie?