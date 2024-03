Roksana Węgiel i starszy od niej o kilka lat Kevin Mglej są razem od końca 2022 roku. Obecnie 19-letnia wokalistka planuje z narzeczonym ślub, jednak zanim za kilka miesięcy zostanie jego żoną, skupia się przede wszystkim na wyczerpujących treningach do "Tańca z gwiazdami". Właśnie z powodu udziału w popularnym show Polsatu zainteresowanie zakochanymi w mediach jest jeszcze bardziej wzmożone niż dotychczas. Ukochanemu piosenkarki zarzuca się m.in. zbyt duże kontrolowanie jej wszystkich publicznych aktywności - w tym tych związanych z programem. Padły nawet głosy, jakoby Węgiel była zamknięta w złotej klatce. Teraz uczestniczka "Tańca z gwiazdami" zdradziła, co sądzi o tym, że jej ukochany jest przedstawiany w negatywnym świetle. Nie owijała w bawełnę i podzieliła się teorią na ten temat. - Źle się czuję z tym. Nie mamy na to wpływu, więc też ciężko coś z tym robić, walczyć, ale to nie jest prawda. Od początku ludzie mieli problem z naszym związkiem. Pewnie dla wielu nadal mam 12 lat i nie mam rozumu. A jednak mam swój rozum, swoje uczucia i uwierz mi, nie pozwoliłabym się krzywdzić - powiedziała Roksana Węgiel w rozmowie z Pomponikiem.

Tancerz, z którym tańczy Roksana Węgiel, o negatywnych opiniach o Kevinie Mgleju. Co zauważył?

Co ciekawe, w obronie przyszłego męża Roksany stanął nawet jej taneczny partner z "Tańca z gwiazdami". Michał Kassin zna go ponoć od najlepszej strony. - Prywatnie poznałem Kevina i to jest naprawdę super człowiek. Bardzo wspiera nas i Roksanę, więc ja też przyznam szczerze, że nie rozumiem negatywnych komentarzy na jego temat, bo wypowiadają się pewnie osoby, które jakoś powierzchownie go oceniają - dodał tancerz. Czy to uciszy dalsze insynuacje? By uniknąć plotek, Kevin zawiesił w sieci swoje profile w mediach społecznościowych. Ma też ponoć usunąć się bardziej w cień. Wcześniej Kevin Mglej opowiadał z kolei w mediach, jak się czuje, gdy ogląda w programie Roxie w ramionach innego. Nie jest jednak ponoć zazdrosny o Michała. - Mocno dba o nasz wspólny komfort. Taniec jest bardzo sensualny, wymaga dotyku, a Michał dba w 100 proc. o to, żebym przy tym dotyku ja się czuł komfortowo jako partner życiowy Roksany. Mam do nich stuprocentowe zaufanie - opowiadał w Party.

Jak Kevin poznał Roxie Węgiel?

Przypomnijmy, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej poznali się w pracy. - To była taka miłość od pierwszego wejrzenia, kiedy spotkaliśmy się w studiu. Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło. Roksana okazała się niesamowicie ciepłą, wrażliwą, empatyczną, dojrzałą osobą i tak rozpłynąłem się - wyznał w wywiadzie dla Świata Gwiazd. Przed poznaniem narzeczonego Roxie wychodziła z założenia, że najlepiej jest, gdy zakochani nie łączą życia prywatnego z pracą. Teraz tak nie uważa. - Czuję takie ciepło w sercu. To jest mega urocze i faktycznie tak było. To była jakaś nieopisana chemia między nami. (...) Ja nie sądziłam, że kiedykolwiek będę w stanie pracować z osobą, którą kocham, bo zawsze miałam takie podejście, a tutaj się okazuje, że jednak się da. Pisanie piosenek to są emocje. Nam się cudownie razem współpracuje - mówiła w tej samej rozmowie.

