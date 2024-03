Kate Middleton wróciła! Została przyłapana na zakupach z księciem Williamem

Cudowne wieści z Wielkiej Brytanii. Na ten moment czekał cały świat. Kate Middleton, która nie była widziana od grudnia ubiegłego roku, a obecnie miała przechodzić rekonwalescencję po styczniowej operacji jamy brzusznej, została w końcu uwieczniona na nagraniach, które momentalnie obiegły sieć i przedostały się do mediów.

Księżna Kate szczęśliwa jak nigdy. Z jej twarzy nie znikał uśmiech

Księżna Kate, która - według licznych teorii spiskowych - miała mieć załamanie nerwowe, być w śpiączce, a nawet umrzeć, zdaje się ma się dobrze. Księżną i księcia Walii przyłapano na... zakupach. Kate nie schodził z twarzy uśmiech. Sami spójrzcie. Księżna ubrana była w czarne legginsy, czarną bluzę i czarne buty typu sneakersy, a książę z kolei chował się pod czapką z daszkiem.

Kiedy księżna Kate pojawi się na oficjalnym wyjściu? Jest już mowa o konkretnej dacie

Kate ostatni raz widziana była 25 grudnia. W połowie stycznia miała przejść zaplanowaną operację jamy brzusznej. Od tej pory nie była widziana ani razu. Jakiś czas temu przyłapano Carole Middleton, mamę księżnej z brunetką, bardzo podobną do Kate obok siebie w samochodzie. Internautów to jednak nie przekonało. Powstawały kolejne teorie. Pałac nie odnosił się do plotek, kwitował jedynie krótko, że operacja nie dotyczyła zmian nowotworowych i że księżna Kate wróci do swoich obowiązków, ale dopiero po Wielkanocy. Zdaje się, że niedługo spekulowanie na temat żony księcia Williama dobiegnie końca. W sieci pojawiły się informacje o tym, kiedy Kate Middleton wystąpi publicznie. Według "The Telegraph" jest szansa na to, że powrót księżnej Walii do życia publicznego i wykonywania obowiązków nastąpi już wkrótce. Dziennik podał nawet konkretną datę. Przekazano, że być może żona księcia Williama pojawi się w Wielką Niedzielę, która wypada 31 marca na tradycyjnym nabożeństwie w kaplicy świętego Jerzego. Podobno sama zainteresowana nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. Nagranie, które trafiło do sieci, pokazuje jednak, że księżna faktycznie wraca do formy i być może zdecyduje się na szybki powrót. Fani z pewnością na to czekają. Więcej zdjęć Kate Middleton znajdziecie w naszej galerii na górze strony.