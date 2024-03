Kuba Wojewódzki ma swój program w TVN-ie nieprzerwanie już od 18 lat. Oprócz tego pracuje też w innych mediach m.in. prowadzi podcast WojewódzkiKędzierski oraz ma swoją rubrykę w "Polityce". We wtorkowej odsłonie programu "Kuba Wojewódzki Show" pojawią się Michał Szpak, Anna Mucha i Andrzej Seweryn - jurorzy nowego formatu TVN "Czas na show. Drag Me Out". Zapowiedź odcinka już jest dostępna w sieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Szpak: Wtedy utraciłem możliwość kontaktu ze wspomnieniami

Kuba Wojewódzki zapytał Michała Szpaka o orientację. Odpowiedz artysty zaskoczyła prowadzącego

We wspomnianym fragmencie widać, jak Kuba Wojewódzki pyta Michała Szpaka o wybory życiowe. "Naprawdę miłość nie ma płci?" - dopytywał. Po tym, jak piosenkarz odpowiedział twierdząco, prowadzący odparł: "Czyli panseksualizm...".

Ty mógłbyś np. być takim... Sugar daddy!

- przerwał mu artysta, uśmiechając się do kamery i puszczając oczko. Wojewódzki jednak nie dawał za wygraną. - Czujesz, że ja jestem gejem? Postawmy sprawę jasno - powiedział. Michał. Szpak jednak nie dał się sprowokować. - Ja może powiem tak: Jak się popieści, to się... Wiadomo... - odparował, ponownie puszczając oczko do kamery.

Michał Szpak o miłości. Kariera przeszkodziła mu w znalezieniu idealnej osoby?

Jakiś czas temu Michał Szpak przyznał, że w jego życiu nie zaznał jeszcze takiej miłości, o jakiej marzy. Podkreślił też, że nie miał okazji się zakochać, bo prawdopodobnie nie poznał jeszcze nikogo wyjątkowego. Wszystko przez fakt, że "jest osobą publiczną i freekiem". Ostatnio to chyba jednak się zmieniło, a piosenkarz otwiera się na nowe. Spędził Walentynki z raperem Adim Nowakiem, o których ten drugi napisał "najlepsze walentynki ever". Do zdjęcia oprócz podpisu dodał piosenkę Nicole Scherzinger "Baby love". "Jesteśmy tak zakochani, nie potrafię nacieszyć się twoją miłością... Jesteś moją dziecinną miłością. Sprawiasz, że słońce wschodzi. Chłopaku, jesteś wszystkim, o czym kiedykolwiek marzyłam" - śpiewa w utworze wokalistka. Więcej zdjęć Michała Szpaka znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Takiego wielkiego, namiętnego, burzliwego zakochania jeszcze w życiu nie przeżyłem. Miłości. Być może nie było na to czasu. Czekam na cud

- mówił w rozmowie z "Vivą".