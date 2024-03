W Polsce już od niemal 20 lat "Taniec z gwiazdami" jest jednym z najpopularniejszych programów. Obecnie odbywa się już 14. edycja show w Polsacie. Wcześniej było 13. edycji w stacji TVN. Dla gwiazd to doskonała zabawa, możliwość podszkolenia tanecznych umiejętności, zyskania większej rozpoznawalności oraz zarobienia sporych pieniędzy.

Wydało się. Tyle Małgorzata Ostrowska-Królikowska zarabiała za odcinek "Tańca z gwiazdami"

Każdy z celebrytów dostaje określoną kwotę, na którą umówił się wcześniej z produkcją, za odcinek. W niedzielnym odcinku, 17 marca, który był trzecim odcinkiem tej edycji, odpadła Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Zdaniem jurorów znacznie słabiej poradziła sobie Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel, jednak to "Królowa życia" mogła liczyć na większe wsparcie swoich fanów. W internecie aż huczy od plotek, że Ostrowska-Królikowska nie mogła liczyć na wsparcie fanów przez głośne afery z udziałem jej syna, Antka.

Właśnie wyszło na jaw, ile serialowa Grażynka zarabiała za odcinek. Według niepotwierdzonych informacji serwisu Shownews, Małgorzata Ostrowska-Królikowska inkasowała za każdy odcinek ok. dziesięć tys. zł. Do końca trwającej edycji pozostało jeszcze dziewięć występów na żywo. Gdyby tylko gwiazda pozostała do końca, miałaby zarobić nawet 90 tys. zł. I mówimy tu tylko o honorarium za odcinki. Nagrodą główną w programie jest statuetka Kryształowej Kuli i 100 tys. zł, a dla tancerza 50 tys. zł.

Ostrowska-Królikowska wniebowzięta wizytą syna na planie "TzG". "Kochany wpadł do mamuni"

Niedawno Małgorzata Ostrowska-Królikowska pochwaliła się paroma ujęciami zza kulis programu. Wśród fotografii znalazło się także ujęcie z synem Janem Królikowskim. Na ujęciu sławna mama kieruje buziaka w jego stronę. "Synuś kochany wpadł do mamuni" - można przeczytać w podpisie. Więcej zdjęć Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.