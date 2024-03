Agata Duda zaliczyła modową wpadkę. Kolor świetny, ale fason... "Klapa"

Agata Duda od dawna wzbudza skrajne emocje. Nie tylko ze względu na "dokonania" polityczne, ale również za sprawą szeroko omawianych stylizacji. Pierwsza dama często zalicza wpadki. Z reguły gwoździem do trumny jest jeden element garderoby lub niekorzystna fryzura. Nie inaczej było i tym razem. Połączenie kolorystyczne okazało się trafione, lecz poległ fason i uczesanie. Stylizacji Agaty Dudy przyjrzał się Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur.

Agata Duda po raz kolejny nie wypadła najlepiej. Był potencjał, lecz całość nie należała do udanych

Na instagramowym koncie pierwszej damy zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko za sprawą stylizacji, w której się pokazała. Agata Duda na wizytę w Klubie Seniora AMICUS w Legionowie wybrała sprawdzone połączenie kolorystyczne. Całość wydawała się nie być zła, lecz fachowo ocenił ją ekspert. Okazuje się, że było gorzej, niż mogłoby się wydawać. Poległy nie tylko fasony, ale również fryzura. "Agata Duda tym razem postawiła na pewnego rodzaju klasykę. Granat i fuksja to połączenie niemal doskonałe. Garnitur w odcieniach niebieskości w połączeniu z lejącą bluzką wyglądał naprawdę dobrze. Dobrze, jeśli mówimy o kombinacji kolorystycznej" - zaczął ocenę.

Fason okazał się jednak prawdziwą klapą. Ni to wąskie, ni szerokie spodnie zupełnie nie pasują do sylwetki pierwszej damy. To samo tyczy się mocno taliowanej marynarki. Całość wygląda po prostu źle. To nie pierwszy raz, gdy Agata Duda wybiera tego rodzaju kroje. Zdaje się, że czuje się w nich po prostu bezpiecznie. Odważnym, lecz z pewnością o wiele korzystniejszym krokiem byłoby wyjście ze swojej strefy komfortu na rzecz nieco luźniejszych, bardziej nonszalanckich form. Od razu byłoby lepiej i bardziej nowocześnie

- stwierdził ekspert.

Fryzura także nie wypadła najlepiej. Znów chodzi o formę

Michał Musiał przyjrzał się także fryzurze pierwszej damy. "Fryzura Agaty Dudy także nie należy do udanych. Całość jest zbyt sztywna i za bardzo 'wyczesana'. We włosach pierwszej damy brakuje powietrza i nonszalancji. Już na pierwszy rzut oka widać, że do stylizacji użyto zbyt dużej ilości lakieru. Całość wygląda jak garnek na głowie. Jest bardzo ciężko. Od co najmniej kilku sezonów stawiamy na dużo bardziej naturalne, czesane wiatrem formy" - dodał modowy ekspert i stylista fryzur.

Agata Duda w Klubie Seniora Fot. instagram.com/@pierwszadama_akd