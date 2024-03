Spore poruszenie w mediach wywołało nagłe ogłoszenie rozstania przez Katarzynę Cichopek i Marcina Hakiela w marcu 2022 roku. Od tego czasu oboje poszli w swoją stronę, choć nie brakowało docinek ze strony byłego męża. Obecnie aktorka jest związana z dziennikarzem Maciejem Kurzajewskim, a tancerz układa sobie życie u boku Dominiki. Kobieta zdradziła, jak wygląda ich związek.

Zobacz wideo Marcin Hakiel mówi, że ma "formę seniora". Czy zaprosi ukochaną na odcinki "Tańca z gwiazdami"?

Dominika wyjawia, jak wygląda jej związek z Hakielem. Zapytano ją o Cichopek

Od jakiegoś czasu możemy obserwować, jak związek Marcina Hakiela z Dominiką rozkwita. Oboje są aktywni w sieci i chętnie pokazują, jak obecnie wygląda ich życie prywatne. Ukochana obserwuje poczynania partnera na parkiecie "Tańca z gwiazdami", gdzie tancerz występuje w parze z "Królową życia" Dagmarą Kaźmierską. Portal Jastrząb Post postanowił zapytać Dominikę o kulisy wspólnego życia z Hakielem. Kobieta zapytana o zalety partnera dość szybko odpowiedziała.

Jest na pewno bardzo zabawny, opiekuńczy i prawdziwy. Po prostu prawdziwy. Jest, jaki jest i za to go lubię, za to go kocham

- powiedziała. Dziennikarka portalu postanowiła także poruszyć temat dzieci tancerza, szczególnie że co jakiś czas można je zobaczyć w towarzystwie nowej partnerki ojca. - Ja nie matkuję. Ja jestem dla nich koleżanką i wydaje mi się, że ta relacja jest bardzo fajna i zdrowa. Marcin pełni rolę taty, a ja go w tym oczywiście wspieram. Ale nie jestem osobą, która nadaje się matkowania - wyjawiła. Wielu interesuje także to, czy obecna partnerka Hakiela miała okazję poznać Katarzynę Cichopek. Byli małżonkowie dzielą się przecież opieką nad dziećmi. Okazuje się, że Dominika nie miała okazji na spotkanie aktorki.

Nie, nie miałam tej przyjemności. Nie poznałam jej. Nie mam takiej potrzeby, żeby się z nią zapoznać. Jestem z Marcinem i to mi wystarczy.

- wyznała.

Marcin Hakiel coraz lepiej radzi sobie w "Tańcu z gwiazdami"

W najnowszej edycji show tancerz został partnerem Dagmary Kaźmierskiej. Kobieta, choć w przeszłości złamała obie nogi i ma problemy ze stawami skokowymi i piętami, postanowiła podjąć wyzwanie. W pierwszym odcinku para oceniona została na zaledwie 17 punktów, czym zamykała klasyfikację. Drugi odcinek poszedł im lepiej, gdyż tym razem otrzymali 23 punkty. Okazuje się, że trzecia odsłona tegorocznej edycji nie była już tak łaskawa - zdobyli 21 punktów. Choć nie są najlepiej ocenianą parą, z pewnością zdobywają sympatię widzów.

