Piotr Magik Łuszcz zmarł dokładnie w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Informacja o śmierci muzyka była dla wielu osób ogromnym szokiem. Szczególnie dlatego, że raper odebrał sobie życie. Magik miał żonę Justynę i syna Filipa, który dziś także tworzy muzykę. Okazuje się, że ma nawet całkiem sporą rzeszę fanów.

Magik odebrał sobie życie. Jego syn postanowił rozwijać się w muzyce

"Od półtora roku nikogo na widoku, tylko dźwięki hip-hopu na dziewiątym piętrze w bloku" - rapował Magik na płycie "Kinematografia" Paktofoniki zaledwie kilka dni przed śmiercią. Opuścił tym samym swoją żonę Justynę i syna, który wówczas był malutkim chłopcem. Filip Łuszcz został wspomniany w kilku utworach ojca. Dziś wiemy, że ma podobne zainteresowania, co Magik, ponieważ także postanowił zająć się muzyką. Występuje pod dwoma pseudonimami - Fejz oraz Fejzjestm. Co ciekawe, dobrze zna dawnych kolegów ojca, którzy tworzyli z nim legendarną Paktofonikę. Podczas występów zdarza mu się wykonywać utwory Magika. Czego z kolei możemy dowiedzieć się z Instagrama Fejza? Można znaleźć na jego profilu wiele nawiązań do sławnego ojca. Syn rapera promował książkę poświęconą twórczości Magika. Widzimy także wiele kadrów z koncertów. Wszystkie są czarno-białe. Co ciekawe, podczas zeszłorocznych Popkillerów wyróżniono właśnie Magika. Został "Śląskim Raperem 30-lecia", a wyróżnienie odebrał jego syn.

Syn Magika postanowił skomentować odejście ojca

Wielu fanów rapera wciąż zastanawia się, dlaczego ich idol odszedł tak wcześnie. Takie pytania trafiają do syna muzyka, który postanowił zabrać głos w dawnym materiale poświęconym Magikowi na kanale Ajgora Ignacego. - Rozumiesz, był artystą, ludzie rozkminiają, dlaczego się zabił, jak się zabił, dlaczego to zrobił, po co, w ogóle jakim był człowiekiem. Czy to jest tak naprawdę ważne? Ważne jest to, że był, był kimś i robił coś, teraz go nie ma. Temat zamknięty. Po co o tym gadać. Ludzie cały czas szukają sensacji - powiedział w filmie.

