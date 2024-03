Dorota Szelągowska od dłuższego czasu przygląda się cenom w polskich sklepach. Niedawno zabrała głos w sprawie kosztownego życia w Warszawie. Prezenterka stwierdziła wtedy, że by mieszkać godnie w stolicy, mając przy tym kredyt, trzeba byłoby zarabiać ponad dziesięć tysięcy miesięcznie. - Jestem osobą, która zarabia dużo pieniędzy (...) i jeżeli ja, mająca sporo pieniędzy, jestem przerażona, to co dopiero ludzie, którzy tych pieniędzy nie zarabiają - mówiła wtedy prezenterce Jastrząb Post. Teraz projektantka znów odniosła się do drastycznych podwyżek żywności. Więcej zdjęć Doroty Szelągowskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Szelągowska o pracy w TVP. Rozważa powrót?

Dorota Szelągowska porównała ceny w Polsce do tych z Hiszpanii

Dziennikarka w rozmowie z Wirtualną Polską wyraziła swój głęboki niepokój względem tego, co obecnie dzieje się w Polsce. - Jeżeli ja wychodzę z warzywniaka i płacę 100 złotych za warzywa na kilka dni i to nie jest warzywniak gwiazd, gdzie każda rzecz kosztuje, tylko kupiłam właśnie, nie wiem, dwie włoszczyzny, paprykę... Owszem, no były super, wydałam więcej, bo było jakieś awokado, rozumiesz, ale generalnie w tej chwili trudno jest zrobić zakupy i wydać mniej niż 100 złotych. I to jest przerażające. W Hiszpanii mój koszyk jest dużo tańszy niż mój koszyk taki podstawowy w Polsce - mówiła zaniepokojona.

Dorota Szelągowska zwraca się do obywateli. "To są nasze pieniądze"

Zirytowana Szelągowska podkreśliła, że nie chce wchodzić w ekonomię i politykę. Chciałaby jednak zwrócić uwagę Polakom na jedną zasadniczą kwestię. - Człowiek powinien mieć prawo do godnego życia. Ja nie chcę tutaj wchodzić w ekonomię i nie chcę mówić o tym, co zrobił poprzedni rząd, na czym polegają tarcze i z czyjej kieszeni, natomiast my musimy pamiętać o jednej rzeczy jako obywatele. Rząd ani państwo nie ma swoich pieniędzy, to są nasze pieniądze - tłumaczyła. Pod wywiadem pojawiło się mnóstwo komentarzy od osób, które zgadzają się z Szelągowską. "Niestety życie w tych czasach jest bardzo drogie. Coraz więcej ludzi chodzi po śmietnikach i szuka jedzenia. Nie powinno tak być" - stwierdziła jedna z internautek. ZOBACZ TEŻ: Dorota Szelągowska bardzo przeżyła rozwód z Adamem Sztabą. Ujawnia prawdę o ich relacjach

Dorota Szelągowska Dorota Szelągowska lamentuje nad cenami w Polsce. 'To jest przerażające'. Fot. @dotindotin/ Instagram