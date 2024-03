Katarzyna Dowbor zaczęła występować na antenie "Pytania na śniadanie" po wcześniejszych czystkach wynikających ze zmiany władzy. U jej boku pojawił się znacznie młodszy Filip Antonowicz, który wcześniej pracował w Radiu Eska. W poniedziałkowy poranek jednym z poruszonych tematów była choroba tarczycy. Dziennikarka zaskoczyła widzów wyznaniem.

REKLAMA

Zobacz wideo Racewicz o krytyce Dowbor w "Pytaniu na śniadanie". "Że jest za stara? Kaśka?! Jest w świetnej formie"

Katarzyna Dowbor opowiedziała o swoim stanie zdrowia. "Też chorowałam"

Znana dziennikarka została odsunięta od prowadzenia programu "Nasz nowy dom", którego przez lata była twarzą. Zastąpiła ją aktorka Elżbieta Romanowska. Z Telewizją Polską Dowbor była związana już wcześniej - w latach 1983-2013. Po ponad dekadzie przerwy znów pojawiła się w mediach publicznych. Dostała ponowny angaż do śniadaniówki, gdzie czuje się jak ryba w wodzie.

Podczas wydania 18 marca prowadzący rozmawiali z gośćmi o chorobach tarczycy. Dowbor zaskoczyła wyznaniem. Postanowiła podzielić się informacjami na temat swojego zdrowia.

Ja się państwu przyznam, że nie mam tarczycy, bo też chorowałam. W końcu lekarze podjęli decyzję, żeby tę tarczycę po prostu zastąpić tabletkami. Ja te tabletki biorę codziennie. Można się do tego przyzwyczaić, nie jest to wielki problem

- wyznała. Lekarze mieli podejrzenie, że w rodzinie dziennikarki mogły występować przypadki chorób tarczycy. Ona sama nie była w stanie tego stwierdzić, gdyż nie poznała babć i dziadków. - Siła nawyku. Bardzo endokrynolodzy pytali, czy w rodzinie był problem tarczycy, bo jest to jednak choroba dziedziczna. Ja twierdziłam, że nie, ponieważ nie poznałam moich babć ani dziadków. Okazało się, że zdjęcie mojej babci pokazało, że to wole było - opowiedziała.

Katarzyna Dowbor cierpi na chorobę autoimmunologiczną

Dziennikarka już kilka lat temu wspomniała, że cierpi na poważną chorobę autoimmunologiczną Gravesa-Basedowa. Niechętnie wspomina o problemie. Przypadłość może wywołać stan tyreotoksykozy - nadmiar hormonów tarczycy we krwi. Osoby cierpiące na tę chorobę borykają się z różnymi jej objawami, m.in. utratą wagi czy osłabieniem. W przypadku Katarzyny Dowbor był to wytrzeszcz jednego z oka. W 2018 roku dziennikarka przeszła operację wycięcia tarczycy. - Było to okraszone z mojej strony ryzykiem i strachem. Po operacji mój organizm bardzo się uspokoił. Wcześniej ciężko było mi nawet wstawać. Nagminnie przez wiele lat miałam stan zapalny tarczycy, a, jak wiadomo, ona rządzi całym organizmem. Borykałam się ze wszystkimi typowymi objawami chorej tarczycy - mówiła w rozmowie z Plejadą.

Katarzyna Dowbor schudła 20 kg. Wyeliminowała jeden produkt Katarzyna Dowbor schudła 20 kg. Wyeliminowała jeden produkt, fot. KAPIF.pl