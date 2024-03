Anna Cieślak od trzech lat jest żoną Edwarda Miszczaka. Dziennikarz jest wiceprezesem zarządu i dyrektorem programowym Polsatu. Wcześniej przez ponad 25 lat związany był ze stacją TVN. 18 marca Miszczak skończył 69 lat. Z tej okazji aktorka postanowiła opublikować wpis, w którym publicznie złożyła życzenia ukochanemu.

Anna Cieślak składa życzenia Miszczakowki. "Mężu mój kochany"

Edward Miszczak i Anna Cieślak to jedna z najgłośniejszych par polskiego show-biznesu. Zakochani budzą spore zainteresowanie mediów ze względu na sporą różnicę wieku - dzieli ich równe 25 lat. Emocji dostarcza też fakt, że rzadko pojawiają się razem na ściankach. Nieczęsto ujawniają szczegóły związku, zachowując prawo do prywatności. Doceniają to, że każde z nich ma już swój bagaż doświadczeń. Para ostatnio widziani razem byli na gali rozdania MocArtów. 18 marca dyrektor programowy Polsatu świętował 69 urodziny. Z tej okazji ukochana postanowiła dodać post n Instagramie, w którym złożyła mu życzenia.

Mężu mój kochany. Wszystkiego najlepszego. Niech świat cię nigdy nie ogarnie. Biegnij jak biegniesz. Halo

- napisała aktorka, dodając emotikonę serca i czerwonej róży.

Anna Cieślak znacząco wpłynęła na Miszczaka. Zmienił pogląd na aktorów

Żona znanego dziennikarza jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie i od lat spełnia się jako aktorka. Gra zarówno w teatrze, jak i pojawia się w serialach i filmach. Okazuje się, że Miszczak nie miał dobrego zdania o jej zawodzie. Dopiero po poznaniu małżonki, zmienił swoje poglądy. - Ta sytuacja mnie wiele nauczyła. Dzisiaj inaczej patrzę na zawód aktora, inaczej patrzę na ich podejście do mediów, do telewizji i dużo więcej wiem. Dzisiaj jestem w stanie ich bardzo bronić - wyznał. Dodał także, że nie zawsze coś jest winą aktora, a idzie na jego nazwisko. - To jest strasznie trudne, czy pani sprosta, czy ktoś po drodze czegoś nie spie*rzył, a pójdzie na pani oblicze. To bardzo trudny zawód - powiedział. Najwyraźniej żona ma spory wpływ na opinię dziennikarza.

