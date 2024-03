Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski potwierdzili swój związek zdjęciem na Instagramie 7 października 2022 roku, czyli w dniu 40. urodziny aktorki. Pamiętny kadr pochodził z Jerozolimy i przedstawiał dwójkę uśmiechniętych prezenterów. Od tego momentu relacja Cichopek i Kurzajewskiego jest szeroko omawiana w mediach, również przez byłych partnerów prezenterów, czyli Marcina Hakiela i Paulinę Smaszcz. Co dokładnie na ten temat związku wybrzmiało w podcaście znanego duetu?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski o coming oucie. "Zdarzało się tak, że nie mieliśmy wyboru"

Para prowadziła razem "Pytanie na śniadanie" i zanim pojawiło się oficjalne ogłoszenie tego związku, wielu bacznych obserwatorów zakładało, że prezenterów nie łączy tylko i wyłącznie praca. Prowadzący nie komentowali pogłosek i nie potwierdzili, że się spotykają. Zdecydowała się wyręczyć ich w tym była żona Kurzajewskiego. W podcaście prezenterów poruszono temat coming outu, który skłonił prowadzących do osobistego wyznania. - Dlaczego w ogóle musisz się zastanawiać, czy masz to robić, czy masz to ogłaszać światu, czy tak, czy nie? - zapytał Kurzajewski Jakuba B. Bączka, który ma za sobą coming out. Prezenter szybko postanowił przejść do doświadczeń swoich i swojej partnerki.

My też w wielu przypadkach swoich zastanawialiśmy się, w którym momencie powinniśmy jakąś informację podać światu. Czy w ogóle powinniśmy ją podawać i poczuliśmy się dociskani. Zdarzało się tak, że nie mieliśmy wyboru…

- wyznał Kurzajewski.

Kurzopki stworzyły podcast. Ich gość postawił na szczere wyznanie

- Paręnaście dni temu zrobiłem coming out. Publicznie powiedziałem po raz pierwszy, głośno i do szerokiej publiczności, że jestem gejem. Jedna z takich najczęstszych reakcji, która się pojawiła, to ludzie pisali: "Nareszcie" - wyznał zaproszony przez prezenterów Jakub B. Bączek, czyli coach i mówca motywacyjny. - Zacząłem się zastanawiać, czy popełniłem jakiś błąd, czy grzech, czy powinienem się wytłumaczyć, dlaczego nie dziesięć lat temu - dodał gość podcastu. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

