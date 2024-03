Paulina Rzeźniczak urodziła Antoninę 10 lutego 2024 roku. Ten dzień odmienił życie znanej pary. Mimo kilku tygodni na świecie, córka sławnego duetu już podbija Instagram. Rodzice nie szczędzą zdjęć z maleństwem, a niedawno wzięli udział w profesjonalnej sesji. Na nowych kadrach wyraźnie widać Antoninę.

Zobacz wideo Rzeźniczak po raz pierwszy po urodzeniu córki

Paulina Rzeźniczak i Jakub Rzeźniczak zachwyceni córką. "Córeczka tatusia"

"To piękne i wyjątkowe, że zdjęcia pozwalają nam przeżyć raz jeszcze szczęśliwe chwile" - napisała żona Jakuba Rzeźniczaka w najnowszym poście. Widzimy w nim kilka zdjęć całej trójki. Uwagę zwraca szczególnie mała Antonina, która jest przytulona do rodziców. Niektórzy uważają, że to "córeczka tatusia", co zostało zaznaczone w jednym z komentarzy. Obserwatorzy Rzeźniczaków nie kryją zachwytu nad efektami sesji. "Cudowne zdjęcia, i wydobyte na nich wasza piękno i miłość", "Bije od was miłość na kilometr", "Na szóstym zdjęciu cała mama" - czytamy pod postem.

Paulina Rzeźniczak postanowiła otworzyć się na temat ciąży i porodu. Nie było łatwo

Internauci pewien czas temu zasypywali żonę piłkarza pytaniami dotyczącymi jej nowej życiowej roli. Nie zabrakło zatem wyznań dotyczących trudnych momentów. "Czuję się dobrze. Mieliśmy komplikacje z malutką po porodzie i chyba przez to nawet nie myślałam o czymś takim jak połóg" - wspomniała na InstaStories Rzeźniczak. Fani zapytali się także mamy Antoniny, w jaki sposób urodziła oraz o to, czy mogła liczyć na partnera. "Bardzo mi zależało, żeby urodzić siłami natury i się udało" - oznajmiła. Dodała, że Jakub Rzeźniczak był obecny przy porodzie Antoniny. Paulina Rzeźniczak wyznała niedawno, że ma wszystko, o czym kiedyś marzyła. Zaznaczyła to w urodzinowym poście. "Pierwsze urodziny we troje. Jestem taka szczęśliwa. Mam wszystko, o czym marzyłam. Czuję się kochana, mam ogromne wsparcie męża, budzę się każdego dnia szczęśliwa i Antoninka jest już z nami na świecie. Teraz tylko i aż tyle. Życzę sobie zdrowia dla siebie i swoich najbliższych" - napisała na Instagramie. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.