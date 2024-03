W zeszłym roku Tadeusz Müller wraz z żoną Małgorzatą powitał na świecie swoje pierwsze dziecko. Chłopcu nadano imię Antonii. Od tej pory Magda Gessler ma ręce pełne roboty jako babcia. Co jakiś czas migruje między Larą i Tadeuszem, by rozpieszczać wnuki. Wygląda na to, że restauratorce przybędzie jeszcze więcej obowiązków i jeszcze więcej... wnucząt. Tadeusz niedawno ogłosił, że z niecierpliwością oczekuje na narodziny drugiego dziecka. Z tej okazji kucharz zorganizował przyjęcie, na którym ujawnił płeć kolejnej pociechy. Tak przekazał radosne informacje. Więcej zdjęć Tadeusza i jego rodziny znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Syn Magdy Gessler ujawnił płeć kolejnego dziecka! Zrobił to w wyjątkowy sposób

Syn Magdy Gessler zorganizował specjalne przyjęcie. Tak świętowali ujawnienie płci

Tadeusz zaprosił do mieszkania najbliższych ze swojej rodziny. W pewnym momencie na stole pojawiły się dwa torty, różowy i niebieski. Później do salonu wleciał czarny balon z napisem "boy or girl"? Taki sposób ogłaszania płci od dawna jest praktykowany za granicą. Coraz popularniejszy staje się również w Polsce. Kiedy nadeszła odpowiednia chwila syn Gessler przebił balon, z którego wyleciały niebieskie konfetti. Rodzina powiększy się o kolejnego chłopca! Nagranie, na którym widać ten wyjątkowy moment, możesz zobaczyć na górze strony.

Tadeusz ogłasza płeć dziecka Syn Magdy Gessler zdradził płeć drugiego dziecka. Przekazał informację w wyjątkowy sposób. Fot. @tadeusz_muller/ Instagram

Jaką babcią jest Magda Gessler? Lara wszystko wygadała

Trzeba przyznać, że restauratorka ma naprawdę napięty grafik. Gdy nie ma jej na planie "Kuchennych rewolucji", to pracuje przy "MasterChefie". Do tego jeszcze własna restauracji i catering. Mimo wszystko Magda Gessler każdą wolną chwilę stara się spędzać z rodziną. W jednym z wywiadów Lara Gessler przyznała, że jej mama nie wpisuje się w klasyczny model babci. - To nie jest babcia w klasycznym sensie. To jest pracująca kobieta i ani ja, ani Tadeusz nie wymagamy tego, żeby ona nagle zaczęła dziergać na drutach i siedziała w bujanym fotelu. Ona jest tak fantastyczną, inspirującą babcią właśnie przez to, że taka nie jest. Oczywiście, jest cudownie, jak ma czas i jak się widzimy, natomiast my na niej nie polegamy i nie traktujemy jej jak babci-niani - tłumaczyła.