Dagmara Kaźmierska w kolejnym telewizyjnym hicie! Widzicie ją w tej roli?

Dagmara Kaźmierska zdobyła sympatię widzów udziałem w popularnym programie TTV "Królowe życia". Później otrzymała w Polsacie własne show, "Dagmara szuka męża". Fani mogą zobaczyć również jej poczynania na parkiecie w "Tańcu z gwiazdami". Mogłoby się wydawać, że Kaźmierska nie znajdzie już czasu na żaden inny projekt. Nic bardziej mylnego. Widzowie będą mogli obejrzeć Dagmarę w jeszcze jednym znanym programie. Ta rola to powrót do korzeni. Więcej zdjęć Dagmary Kaźmierskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak uczy tańczyć Marcin Hakiel? Sprawdziliśmy to na własnej skórze

Dagmara Kaźmierska po latach wraca do popularnego show Polsatu

Kaźmierska wyraziła chęć powrotu do "Pamiętników z wakacji". Od niedawna możemy oglądać nowy sezon, który obecnie emitowany jest na antenie TV4. Sama celebrytka w rozmowie z portalem Party.pl przyznała, że jest podekscytowana tym sentymentalnym projektem. - Ja kocham ''Pamiętniki'', bo ja karierę zaczynałam od ''Pamiętników z wakacji''. Nie ma nikogo, kto by tego nie kochał. (...) Teraz jest nowa odsłona dlatego, że teraz jest seria, więc moja rola nie będzie taka krótka - zdradziła w wywiadzie. Wygląda na to, że Dagmara zagości w "Pamiętnikach z wakacji" dłużej, niż mogłoby się wydawać, gdyż każda historia polskich turystów jest rozciągnięta na kilka odcinków. Będziecie ją oglądać?

Dagmara Kaźmierska Dagmara Kaźmierska w kolejnym hicie Polsatu! Widzicie ją w tej roli? Fot. Materiały promocyjne

Dagmara Kaźmierska w "Tańcu z gwiazdami". Jak sobie radzi?

Trzeba przyznać, że "Królowa życia" nie ma łatwo w tanecznym show Polsatu. Już od początku jej udział stawiano pod znakiem zapytania. Wszystko przez kontuzję nogi, która utrudnia treningi z Marcinem Hakielem. Mimo tego Kaźmierska zdecydowała się na udział w programie. - Pierwsza myśl była taka: "Wow, pójdę", a dopiero potem przyszła refleksja, że przecież ja mam z nogami problem. No, ale dobrze. W życiu trzeba wszystkiego spróbować, no i jestem! Jak długo będę, to będę - zdradziła w wywiadzie z Party.pl. Trzeci odcinek "Tańca z gwiazdami" już za nami. Głosy widzów zadecydowały, że Kaźmierska pojawi się na parkiecie w kolejnym tygodniu. Nie zachwycają natomiast głosy jury. Szczególnie uszczypliwa wydaje się być Iwona Pavlović, która nie szczędzi słów krytyki i niskich not. ZOBACZ TEŻ: Dagmara Kaźmierska wyprzedała majątek. Z tysiącami dolarów w staniku i zaawansowanej ciąży ruszyła za ocean