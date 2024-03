Fagata zrobiła aż dwa BBL. "Ból był ogromny". Tak wyglądała przed zabiegami

Agata Fąk znana w sieci jako Fagata w mediach społecznościowych zgromadziła miliony obserwujących. Na samym Instagramie obserwuje ją prawie dwa miliony internautów. Influencerka zaistniała w sieci jako dziewczyna Stuarta "Stuu" Burtona, który niedawno stał się niechlubnym bohaterem Pandora Gate. Znajomość ze znanym youtuberem otworzyła jej drogę do kariery w mediach, którą rozkręciła, będąc naczelną uczestniczką dram i afer. Niedawno w podkaście u Żurnalisty celebrytka wyznała, że dorabia na zamieszczaniu treści na platformie dla dorosłych. - Jestem z tego dumna - podkreśliła i wyjawiła, ile zarabia. Fagata znana jest także z poprawiania urody w gabinecie medycyny estetycznej. Przeszła już kilka zabiegów i w planach ma kolejne. Jednym z nich był zabieg BBL, czyli brazylijskiego liftingu pośladków. W sieci pojawiły się zdjęcia celebrytki przed poddaniem się procedurze. Zobaczcie, jak zmieniło się jej ciało.

REKLAMA

Zobacz wideo Jessica Ziółek o presji wyglądu, kiedy się jest kobietą piłkarza. "Lepiej jest się pochwalić kimś, kto dobrze wygląda, a nie jest zaniedbany"

Fagata drugi raz zrobiła BBL. "Odessano mi tłuszcz i wstrzyknięto go w pośladki"

Fagata przeszła dwa zabiegi brazylijskiego liftingu pośladków. Po pierwszym stwierdziła, że nie widzi żadnego efektu i postanowiła "poprawić" nieudany zabieg. Co ciekawe, usługi lekarza wcześniej wychwalała na Instagramie. W książce "Poprawione - jak operacje plastyczne zmieniają Polaków" Magdy i Piotra Mieśników influencerka opowiedziała o nieudanym zabiegu i wyjawiła, dlaczego zdecydowała się na kolejny. - Bez dokładniejszego sprawdzenia umówiłam się na operację BBL do pierwszego lekarza, o którym usłyszałam. Po zabiegu nie było żadnego efektu. Naprawdę nic nie było widać. Dlatego po kilkunastu miesiącach zdecydowałam się na drugą operację. Tym razem zrobiłam porządny research i pojechałam do innego miasta, byle tylko trafić do dobrego specjalisty. (…) Odessano mi tłuszcz z podbródka, pleców, brzucha i wewnętrznej strony ud, a potem wstrzyknięto go w pośladki - wyjawiła. Celebrytka przyznała, że pierwsze chwile po zabiegu są wyjątkowo bolesne.

W pierwszych godzinach ból był ogromny. Bolało zwykłe oddychanie, ale na szczęście dostawałam środki przeciwbólowe. Najgorsze są pierwsze dni. Na szczęście opieka w miejscu, w którym robiłam operację, była super - wyznała Fagata.

O operacji Fagata opowiedziała też na swoim kanale w serwisie YouTube. Przyznała, jak czuła się po zabiegu. - Czuję się strasznie. Jak wstałam po operacji, to wymiotowałam krwią. Nawet kaszlenie mnie boli. Miałam rurkę w gardle, żeby oddychać - wyznała w nagraniu, które było relacją z zabiegu. Zabieg BBL jest uznawany za jeden z najbezpieczniejszych zabiegów estetycznych. Podanie tłuszczu pobranego z innej części ciała do mięśnia wiążę się z dużym ryzykiem. Jeśli tłuszcz zostałyby przez przypadek podany do jednej z żył, istnieje ogromne ryzyko wystąpienia zatorowości płucnej i śmierci pacjenta. Ryzyko poważnych problemów zdrowotnych, lub śmierci nie zraziło jednak Fagaty. Jak influencerka wyglądała przed zabiegami? Zobaczcie zdjęcia.

Fagata 'przed' i 'po' BBL fot. tiktok.com/idlikepeople ;instagram.com/fagataaa

Fagata planuje kolejne operacje. "Bez tego też byłam ładna, ale chciałam się "ulepszyć""

Fagata otwarcie mówi, że ma w planach jeszcze kilka zabiegów w tym m.in. operację plastyczną piersi. W książce "Poprawione - jak operacje plastyczne zmieniają Polaków" przyznała, że decyduje się na zabiegi, aby czuć się lepiej z samą sobą. - Dla mnie najważniejsze jest to, jak ja się ze sobą czuję. Nie uważam, że zabieg był mi bardzo potrzebny. Bez przesady. Bez tego też byłam ładna, ale chciałam się "ulepszyć". Mogłabym bez tego żyć, ale chciałam czuć się ze sobą lepiej. Teraz na pewno nie, ale w dalszej przyszłości chciałabym poprawić biust. Mam duże piersi i wiem, że na starość nie będą wyglądały tak dobrze jak teraz. Chciałabym przed trzydziestką założyć rodzinę i mieć dzieci, a ciąża i karmienie też wpływają na wygląd biustu. Byłam u chirurga plastycznego, żeby porozmawiać na ten temat. Zapytał, czy w ciągu najbliższych 10 lat planuję dzieci. Gdy odpowiedziałam, że tak, odparł, żebym przyszła po porodzie - wyjawiła.