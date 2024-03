Co robią dziś gwiazdy "13 posterunku"? Nie uwierzycie, czym zajmuje się serialowa Kasia!

"13 posterunek" doczekał się dwóch sezonów. Pierwszy odcinek został wyemitowany 24 grudnia 1997 roku, a emisja sequela zakończyła się w 2002 roku. Sitcom ma więc już swoje lata, ale wciąż jest wyświetlany w telewizji i nadal cieszy się sporym zainteresowaniem widzów. Niektórzy spośród aktorów, którzy wcielili się w role policjantów z warszawskiej komendy, do dzisiaj są kojarzeni przede wszystkim z tą serią. Co dziś u nich słychać? Trzeba przyznać, że większość z nich nie próżnuje.

REKLAMA

Zobacz wideo Harry Potter był świetny we "Władcy Pierścieni", czyli jak bliźniaczo podobni aktorzy mogą się mylić [MUSIMY O TYM POGADAĆ]

Cezary Pazura ma niesamowitą kondycję. Poza aktorstwem angażuje się również w inne projekty

Odtwórcą głównej roli w "13 posterunku" był Cezary Pazura. Aktor jest już po sześćdziesiątce, jednak wciąż cieszy się doskonałą kondycją i nie zwalnia tempa. Choć wielu z nas kojarzy go raczej z rolami komediowymi, jego emploi jest znacznie szersze. Po udziale w "13 posterunku" aktor postanowił poszukać nowych wyzwań, co zaowocowało jego udziałem w poważniejszych produkcjach. Pazura wciąż jest jednym z najpopularniejszych aktorów w Polsce, ale zajmuje się także dubbingiem i prowadzeniem vloga na YouTubie. Najnowsze produkcje, w jakich można go zobaczyć, to filmy "Powstaniec 1863" i "Fuks 2".

Aleksandra Woźniak nie jest już aktorką. Otworzyła gabinet terapeutyczny

Fanom serialu "13 posterunek" z pewnością nie trzeba przedstawiać postaci Kasi, w którą wcielała się Aleksandra Woźniak. Mimo że wiele osób zapamiętało ją jako gwiazdę polskiego ekranu, aktorka postanowiła podążyć inną drogą i zrezygnowała z kariery w branży filmowej. Portal gwiazdy.wp.pl podaje, że w 2016 roku rozpoczęła studia na kierunku psychologia i po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji otworzyła własny gabinet terapeutyczny w Gdańsku. Odtwórczyni roli Kasi specjalizuje się między innymi w leczeniu depresji i fobii.

Piotr Zelt ma cięty język. Przez jeden swój wpis stanął przed sądem

Jedną z najbardziej znanych ról Piotra Zelta jest postać Arniego z "13 posterunku". Aktor odnalazł się także w filmie (grał między innymi w "Kilerze" "Kratce" i "Show"), ale to właśnie rola muskularnego policjanta przyniosła mu największą popularność. Zelt jest także aktorem teatralnym i dubbingowym. Portal filmweb.pl pisze, że swojego głosu użyczył takim postaciom jak Żółtek z filmu "Gdzie jest Nemo?" oraz Ken z "Filmu o pszczołach". Najnowsze produkcje, w jakich można go zobaczyć, to filmy "Ślicznotka" i "Ślicznotka 2: Początek".

Piotr Zelt jest znany z wyrazistych wpisów w mediach społecznościowych. Jeden z nich sprawił, że aktor stanął przed sądem. Jak informowaliśmy na portalu Gazeta.pl, na początku listopada 2021 roku aktor w ostrych słowach skrytykował ówczesną rzeczniczkę Straży Granicznej. Zelt został oskarżony o zniesławienie i znieważenie Anny Michalskiej, ale ostatecznie został uniewinniony.

Agnieszka Włodarczyk zaczynała swoją aktorską przygodę od filmu "Sara" i serialu "13 posterunek". W tym drugim wcieliła się w rolę Agnieszki Cezary, czyli młodszej siostry Czarka. Występ we wspomnianych produkcjach przyniósł jej dużą popularność i otworzył drzwi do kolejnych produkcji, takich jak "Poranek kojota", "Plebania" czy "Nigdy w życiu!". W ostatnich latach Włodarczyk rzadziej grywała w filmach, a częściej występowała w programach telewizyjnych. Można ją było zobaczyć m.in. w pierwszej edycji "Azja Express" i "Twoja twarz brzmi znajomo". Przełom w życiu Agnieszki Włodarczyk nastąpił w 2021 roku. Aktorka została wówczas mamą i od tamtej pory skupia się przede wszystkim na życiu rodzinnym. W 2024 roku stworzyła autorską markę perfum La Romme.

Joanna Jędrejek robi karierę w teatrze. Fani do dzisiaj czasem mówią do niej "Andżela"

Po sukcesie "13 posterunku" Joanna Jędrejek postanowiła skupić się na pracy w teatrze. Najpierw grała w Opolu, a od 2003 roku jest stałą aktorką Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Aktorka ma na swoim koncie ponad 50 ról. Ostatnie produkcje filmowe, w których można ją było zobaczyć, powstały w 2015 roku. Mowa o filmach "Córki dancingu" i "Król życia". To scena teatralna pozostaje dla Joanny Jędrejek najważniejszym obszarem działalności artystycznej. Nawet w dobie pandemii nie zaniechała swojej pasji i występowała w licznych spektaklach online. Portal plejada.pl pisze jednak, że aktorce doskwiera to, że została zaszufladkowana przez przez rolę z "13 posterunku". Choć aktorka od lat gra głównie w teatrze, zdarza się, że fani wciąż mówią do niej "Andżela".

Arkadiusz Jakubik wciąż gra, ale i śpiewa. Znany jest także jako dr Misio

W "13 posterunku 2" zagrał także Arkadiusz Jakubik. Aktor zyskał wówczas dużą popularność i zaczął rozwijać swoją karierę. Można było go zobaczyć w takich produkcjach jak "Wołyń", "Drogówka" czy "Dom zły". Niedawno można było go zobaczyć w serialu "Informacja Zwrotna", w którym wciela się w postać uzależnionego od alkoholu byłego muzyka rockowego. Warto tu wspomnieć, że Jakubik jest nie tylko aktorem, ale także reżyserem, scenarzystą i muzykiem. Od 2008 roku jest wokalistą rockowego zespołu Dr Misio.

Marek Perepeczko zmarł na zawał serca. Odszedł także Marek Walczewski

Marek Perepeczko zasłynął jako serialowy Janosik, po czym skupił się na roli dyrektora Teatru Komedia w Warszawie i Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Do produkcji telewizyjnych powrócił dopiero w roli komendanta Władysława Słoika w "13 posterunku". Ostatnią postacią filmową, w jaką wcielił się Perepeczko, był Don Corazzi z "Dublerów" z 2006 roku. Premiera tego filmu odbyła się już po śmierci aktora. Marek Perepeczko zmarł nagle w wieku 63 lat z powodu zawału serca.

Nie żyje też Marek Walczewski, czyli serialowy Stępień. Walczewski grał do 2004 roku, po czym wycofał się zawodu z powodu choroby Alzheimera. Zmarł 26 maja 2009 roku, w wieku 72 lat.