Piotr Kraśko ujawnił kulisy rozwodu. "Jestem w tym beznadziejny"

Piotr Kraśko to jeden z najpopularniejszych dziennikarzy. Od lat widzowie mogą kojarzyć go z "Faktów" TVN. Wcześniej prezenter przez 25 lat związany był z Telewizją Polską. W 2000 roku poślubił bizneswoman Dominikę Czwartosz. Małżeństwo nie przetrwało, a para rozwiodła się cztery lata później. Kraśko opowiedział w 2005 roku Plejadzie, dlaczego się rozstali.

Piotr Kraśko w szczerym wyznaniu o rozwodzie. "Nad związkiem trzeba pracować. I to codziennie"

Ceniony dziennikarz poznał Dominikę Czwartosz w 1997 roku podczas Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Chętnie opowiadali o swoim uczuciu w mediach. Do zaręczyn pary doszło w Tajlandii. Kraśko opowiadał, że Czwartosz jest miłością jego życia. - Myślę, że solidną bazą tego związku jest to, że najpierw zostaliśmy przyjaciółmi, potem pojawiła się miłość. Nic w tej naszej znajomości nie było wymuszone czy udawane - mówił tuż po ślubie. Dzięki żonie nauczył się doceniać drobne rzeczy oraz...sprzątanie w domu i zakupy. - Późno zrozumiałem, że nie praca jest najważniejsza. Poczucie posłannictwa powinien mieć lekarz - wyznał. To właśnie Dominika zaraziła dziennikarza miłością do jeździectwa. Namówiła męża na lekcje jazdy konnej u swojej przyjaciółki - Karoliny Ferenstein. Między instruktorką a dziennikarzem szybko zaiskrzyło. Czwartosz dowiedziała się o tym, gdy zadzwoniła do Ferenstein, a telefon odebrał Kraśko. Dziennikarz został zapytany, dlaczego związek z Dominiką nie wypalił. Znał odpowiedź - oboje za bardzo skupiali się na pracy.

Nad związkiem trzeba pracować. Codziennie. Dbać o drugą osobę, o dom, o porozumienie. (...) Jeżeli ludzie dużo pracują, wracają zmęczeni, mimo wszystko powinni sobie opowiedzieć, co wydarzyło się w ciągu dnia. A ja jestem beznadziejny w opowiadaniu o mojej pracy

- opowiedział w rozmowie.

Piotr Kraśko, Dominika Czwartosz Fot. Kapif

Piotr Kraśko ożenił się drugi raz. Z przyjaciółką swojej żony

Dominika Czwartosz nie miała za złe byłemu mężowi, że związał się z jej przyjaciółką. Ferenstein i Kraśkę połączyło płomienne uczucie, które szybko rozwinęło się w trakcie treningów jazdy konnej. - Najpierw byliśmy parą uczeń - instruktorka, potem przyjaciółmi, a potem... przestaliśmy razem trenować - opowiedział w rozmowie z "Galą". Dziennikarz podkreślił, że pozostaje z byłą żoną w bardzo dobrych relacjach.

Dominika wie, że może na mnie liczyć, a ja na nią. Często nawet pomaga mi przy załatwianiu różnych spraw. Sytuacja jest jasna, etap emocjonalny zamknięty. Moja była żona pozostanie moją przyjaciółką

- mówił w rozmowie z "Faktem". W 2008 roku Kraśko i Ferenstein postanowili się pobrać - są już małżeństwem od 16 lat. W tym czasie doczekali się trójki dzieci: dwóch synów - Konstantego i Aleksandra, oraz córki Laury.

Karolina Ferenstein i Piotr Kraśko kapif.pl