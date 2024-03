Ewa Kasprzyk zaszalała. Ubrała się jak nastolatka [ZDJĘCIA]

Ewa Kasprzyk to jedna z największych gwiazd polskiego kina. Od lat gra w największych, rodzimych produkcjach filmowych. Największą popularność z pewnością zyskała dzięki roli Barbary w hitowej komedii lat 80. XX wieku "Kogel-Mogel". W nowej edycji tanecznego show Polsatu zasiada w jury i ocenia występy celebrytów. Sama tym razem wystawiła się na komentarze ze względu na dość wyzywającą stylizację.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewa Kasprzyk wbija szpilę w nowy "Kogel-Mogel". "Nie będę się wygłupiać"

Ewa Kasprzyk zaszalała ze stylizacją. Wybrała odważną sukienkę

Aktorka należy do tego grona celebrytek, które nie wstydzą się pokazywać w naturalnej odsłonie. Jest odważna i charyzmatyczna. Kasprzyk chętnie pokazuje swoje życie zza kulis na Instagramie, gdzie zgromadziła ponad 100 tysięcy obserwujących. Gwiazda z pewnością nie narzeka na nudę - jest jurorką "Tańca z gwiazdami" oraz gra w serialu "Rodzina na Maxa". Zagrała także jedną z ważniejszych postaci w głośnej produkcji "Chłopi". Tym razem Kasprzyk pojawiła się solo na pokazie mody Violi Piekut, gdzie przyciągnęła uwagę wielu swoją odważną stylizacją. 67-latka wybrała tego wieczora długą, czarną sukienkę, która odsłoniła jej ramiona oraz dekolt. Do tego dobrała małą, futrzaną torebkę w tym samym kolorze z drobnym, złotym łańcuszkiem. Jeśli chodzi o buty to postawiła na wysokie, ciemne czółenka. Dodatkami, dopełniającymi stylizację, były okulary przeciwsłoneczne oraz złote, wiszące kolczyki.

Ewa Kasprzyk zaszalała. Ubrała się jak nastolatka Fot. AKPA

Ewa Kasprzyk zadebiutowała jako jurorka "Tańca z gwiazdami". Doszło do spięcia z Iwoną Pavlović

Gwiazda kina ma za sobą debiut jurorski w tanecznym show. Jako, że aktorka jest niezwykle charakterną osobą, starała się dosadnie wygłaszać opinie. W ten sposób doszło do spięcia z drugą jurorką"Tańca z gwiazdami". Kasprzyk dopiekła kilkoma wypowiedziami Pavlović, m.in. skomentowała iż myślała, że to Pavlović jest największą "Królową życia", lecz przyznaje ten tytuł Dagmarze Kaźmierskiej, która kłóciła się z oceną jurorki. Była tancerka skomentowała ich dyskusję. - To nasze trzecie spotkanie zawodowe. Oczywiście Ewa tańczyła kiedyś w "Tańcu z Gwiazdami", potem brałam udział w jednym programie z Ewunią i już tam między nami tak iskrzyło, że aż iskry szły (...) Ewa jest znakomitą kobietą, otwartą, bezpośrednią. To nie chodzi o to, że będziemy walczyć ze sobą, ale to będzie wychodziło, bo widzę, jak my rozmawiamy ze sobą, to jest między nami cały czas energia - wyznała.

Ewa Kasprzyk Ewa Kasprzyk została zdradzona przez męża. Byli razem 36 lat. 'Znałam tę kobietę' / Fot. KAPiF.pl