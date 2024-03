Piotr Adamczyk i Karolina Szymczak są zgranym małżeństwem. Zakochani tworzą relację od 2016 roku. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie jednak trzy lata później. Ceremonia odbyła się w tajemnicy przed mediami. Adamczyk i Szymczak rzadko publikują wspólne zdjęcia lub opowiadają o swojej relacji. Ostatnio jednak wystąpili razem w "Dzień dobry TVN". W rozmowie z Marcinem Prokopem i Dorotą Wellman opowiedzieli o trudnych doświadczeniach związanych z chorobą Karoliny. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

Żona Piotra Adamczyka o chorobie. "Czekałam na diagnozę trzynaście lat"

Karolina Szymczak i Piotr Adamczyk wystąpili w niedzielnym wydaniu programu "Dzień dobry TVN". Żona aktora opowiedziała o zmaganiach z nieuleczalną chorobą, jaką jest endometrioza. Można jedynie niwelować jej skutki. Choroba ta obniża nastrój, czasem prowadzi do depresji przez to, że przez lata lekarze nie potrafią jej zdiagnozować. - Ja jestem trzy lata po operacji. Dowiedziałam się trzy lata temu w zasadzie o tej chorobie i od razu przeszłam operację, bo ona już była w bardzo zaawansowanym stadium - mówiła. Szymczak wyznała, że przez długi czas nie wiedziała, co jej dolega. - Czekałam na diagnozę trzynaście lat. To rzeczywiście był długi okres chodzenia po różnych specjalistach i lekarzach, nazywania mnie hipochondryczką, histeryczką - wyznała. Aktorka opowiedziała o dolegliwościach. - Jest to bardzo silny ból miesiączkowy, ale u mnie były też bóle lędźwiowe - bardzo silne i problemy z jelitami. Od dziecka mam problemy z jelitami, a jako nastolatka bardzo się męczyłam. U mnie nawet nie ta miesiączka była aż tak straszna, jak te bóle współistniejące przy endometriozie - powiedziała Szymczak.

Piotr Adamczyk i Karolina Szymczak w 'Dzień dobry TVN' Fot. 'Dzień dobry TVN' / kadr z programu

Piotr Adamczyk wspiera żonę. Razem tworzą portal dla chorych osób

Piotr Adamczyk wyznał, że zawsze stara się być oparciem dla swojej żony. Niekiedy bywa to jednak trudne dla aktora, ponieważ nie potrafi sobie wyobrazić, z jakim bólem musi się mierzyć jego ukochana. - Wspieranie partnerki, która jest chora na endometriozę, to jest niemożliwe. To jest bardzo trudno wyobrazić sobie, jak boli ból innego człowieka, zwłaszcza mężczyźnie wyobrazić sobie ból niezwykle kobiecy. Można się uczyć siebie nawzajem - mówił w śniadaniówce. Adamczyk i Szymczak starają się pomagać innym kobietom, które również mają endometriozę. Stworzyli wspólnie portal Endome. Można znaleźć na nim niezbędne informacje o tej chorobie, a także uzyskać niezbędne wsparcie.