Ernest Bryll był przede wszystkim poetą, pisarzem i autorem tekstów piosenek. Spełniał się także jako dziennikarz, tłumacz oraz krytyk filmowy. Był także dyplomatą. Niestety, artysta zmarł 16 marca br. Informację o jego śmierci 17 marca przekazało Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.

Nie żyje Ernest Bryll. Wybitny pisarz miał 89 lat

W nocy z soboty na niedzielę, w domu, w obecności najbliższych odszedł Ernest Bryll. "ERNEST BRYLL 1.03.1935 - 16.03.2024. Żegnamy wybitnego poetę, wielkiego pisarza. Mariusz Kubik, Stowarzyszenie RWE im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Warszawa, 17 marca 2024 r. - czytamy na oficjalnym profilu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

O śmierci artysty możemy przeczytać także na oficjalnym profilu Festiwalu Filmowego NNW. "Zmarł Ernest Brył - zasłynął przede wszystkim jako poeta i tekściarz. 'Bądź jak kamień, stój, wytrzymaj. Kiedyś te kamienie drgną I polecą jak lawina. Przez noc, przez noc, przez noc'. To fragment napisanego przez niego 'Psalmu stojących w kolejce'. Utwór stał się nieoficjalnym hymnem 'Solidarności', a kiedy Krystyna Prońko wykonywała go na scenie, to publiczność milkła" - wspominano.

Dotąd nie podano informacji o przyczynie śmierci poety. Nie ma także informacji o planowanym pogrzebie. Rodzinie i bliskim artysty redakcja Plotka składa najszczersze kondolencje.

Kim był Ernest Bryll?

Ernest Bryll urodził się 1 marca 1935 r. w Warszawie. Zadebiutował jako poeta w 1958 roku utworem "Wigilie wariata". Sławę zyskał kilka lat później dzięki tomikowi "Twarz nieodsłonięta". Dał się również poznać jako dyplomata (w latach 1991-1995 pełnił funkcję ambasadora RP w Irlandii) i aktor, można było go oglądać w serialu "Tulipan". Był również autorem popularnych tekstów piosenek, które pisał od 1965 r. Jego utwory śpiewała Maryla Rodowicz, Halina Frąckowiak, Enigmatic, Myslovitz czy Jerzy Połomski. Ernest Bryll od 2012 r. był pracownikiem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (w tym w latach 2012-2018 działał jako kierownik Działu Literackiego). Poeta związał się z Małgorzatą Goraj, z którą doczekał się syna i dwóch córek.