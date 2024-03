Viola Piekut dała się poznać jako jedna z najpopularniejszych projektantek w Polsce. Nie da się ukryć, że kobieta tworzy luksusowe i wyjątkowe kreacje. Jej działa można zaliczyć głównie do sukni wieczorowych i ślubnych. Często ubiera polskie gwiazdy, które z chęcią noszą stylizacje polskiej projektantki. Ostatnio odbył się kolejny pokaz Violi Piekut. Na wydarzeniu pojawiło się mnóstwo znanych gwiazd. Wiele z nich zaprezentowała wyjątkowe kreacje. Tylko spójrzcie!

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Wrońska typuje najlepiej ubraną Polkę. Korzystała z jej pomocy

Beata Tadla

Beata Tadla błyszczała na pokazie Violi Piekut. Nie da się ukryć, że gwiazda wybrała fenomenalną stylizację na to wydarzenie. Był nią na pozór prosty, ale jednak wyjątkowy garnitur w jasnym kolorze. Biały strój był wykonany z błyszczącego materiału. Tadla postawiła również na pasujące buty i torebkę. Uśmiech dziennikarki został podkreślony przez biżuterię. Zachwyciła was? Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii.

Beata Tadla fot. AKPA

Marcelina Zawadzka

Marcelina Zawadzka również błyszczała na pokazie Violi Piekut. Kobieta z tej okazji wybrała jasny zestaw. Górą była biała marynarka o szerokim kroju. Pierwsze skrzypce grały jednak nietuzinkowe spodnie. Dół wykonany z delikatnego materiału, wraz z mnóstwem cekinów. Całość została dopełniona brokatowymi szpilkami. Zawadzka wybrała również delikatny makijaż i lekkie fale we włosach. Co sądzicie o takim połączeniu?

Marcelina Zawadzka fot. AKPA

Anna Senkara

Obok Anny Senkary z pewnością nie dało się przejść obojętnie. Dziennikarka z okazji pokazu Violi Piekut wybrała wyjątkową stylizację. Cały jej strój był w kolorze soczystej czerwieni. Kobieta miała na sobie spodnie i marynarkę w takim odcieniu. Ważnym elementem była bluzka z niewielkimi cekinami. Cały strój w elegancki sposób komponował się z rozpuszczonymi włosami i delikatnym makijażem.

Anna Senkara fot. AKPA

Anna Lewandowska-Kitulek

Anna Lewandowska postawiła na bardzo elegancką stylizację. W odróżnieniu od innych gwiazd, kobieta postawiła na brak błysku. Wybrała szpilki, proste, ciemne spodnie i białą koszulę. Kluczowym elementem były niewielkie, czarne dodatki, takie jak niewielka mucha czy spinki do mankietów. Prosta, aczkolwiek ciekawa kreacja idealnie pasowała do wysokiego upięcia, na które pokusiła się Lewandowska. Stylizacja przypadła wam do gustu? ZOBACZ TEŻ: Stylista ostro skrytykował pokaz Derpieński. Celebrytka chce go pozwać. "Kim ty, wieśniaku, jesteś?"

Anna Lewandowska fot. AKPA