Anna Mucha jest obecnie jurorką jednego z kontrowersyjnych show TVN - "Czas na show. Drag me out". Aktorka doskonale odnalazła się w roli oceniającej, co jednocześnie sprawiło, że zyskała większą popularność. Na Instagramie celebrytki pojawił się wpis, w którym postanowiła pokazać twarze i profile osób, które w niewybredny sposób skomentowały jej wygląd.

Anna Mucha obnażyła krytyków z Instagrama

Internauci często mają poczucie anonimowości w sieci. Nic bardziej mylnego. Wszystko pozostawia po sobie ślad. I to właśnie postanowiła udowodnić Anna Mucha. Na profilu w mediach społecznościowych zamieściła wymowny wpis, w którym uświadamia, że hejterskie komentarze są wyrazem wyłącznie nienawiści. Udostępniła swoje zdjęcie, a w kolejnych slajdach możemy zobaczyć nieprzychylne komentarze o wyglądzie aktorki, które pokazała wraz z profilami osób, które były ich autorami.

Najwięcej do powiedzenia na temat mojego wyglądu mają kobiety (choć i kilku śmiałków się znalazło!) (...) zawsze mnie to jakoś fascynuje, że ktoś ma potrzebę skomentowania czyjegoś wyglądu… bo przecież można cycki przerzucić na plecy, brzuch zostawić w domu, nogi odłożyć do szafy i wyjść na miasto tak, żeby wszystkim się podobało! Chyba że nie można?! (...) drogie panie (mała litera świadomie, bowiem kieruje te słowa do tych co to do mnie pisały z zaangażowaniem, radą czasem troską) dziękuję za wasze wypowiedzi… niezwykle budujące. I cieszę się że wciąż mnie obserwujecie i tu jesteście. Dzięki temu zobaczycie, jak to jest nie być zupełnie anonimowymi w sieci…

- napisała w poście Anna Mucha. Należy jednak podkreślić, że celebrytka bardzo docenia komentarze obserwatorów, które podnoszą na duchu i wspierają. "Dziękuję tym wielu cudownym ludziom, kobietom za to, że mnie tak wspaniale bronicie i wspieracie! widzę i doceniam".

Anna Mucha nie boi się pokazywać bez makijażu. Nie zakrywa siwych włosów

Aktorka to jedna z tych gwiazd, które nie kryją, że się starzeją. Mucha chętnie pokazuje się na Instagramie bez makijażu. Nie używa także filtrów upiększających. Stara się uświadamiać kobiety, że każde ciało jest piękne. Tym razem zachwyciła naturalnością przy pokazaniu siwych włosów, które pojawiły się na jej głowie. Dumnie podpisała zdjęcie - "Że lata idą, to nic, ale w którą stronę!". Internauci byli zachwyceni szczerością aktorki. "Brawo za naturalność! Pięknie Pani wygląda!", "Siwe włosy są piękne, są siłą dojrzałej kobiety".

Anna Mucha Anna Mucha, instagram.com/taannamucha/