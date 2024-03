W najnowszej edycji "The Voice Kids" pojawiła się nowa twarz w panelu jurorskim. Jest nią Natasza Urbańska, która jest zarówno aktorką, jak i piosenkarką. Towarzyszą jej znani z powszednich edycji - Cleo oraz Tomson i Baron. W szóstym odcinku podczas przesłuchań w ciemno kobiety wdały się w dyskusję. Komentarza Barona nie zostawia wątpliwości - to mocne charaktery.

Cleo i Natasza Urbańska spięły się przy wyborze uczestnika. Baron skomentował zajście

Pierwszym uczestnikiem, który pojawił się w szóstym odcinku siódmej edycji "The Voice Kids", był 11-letni Natan. Chłopiec wzbudził spore zainteresowanie jurorów występem, podczas którego zaśpiewał piosenkę Alessandry "Queen of Kings". Chodziło o jego głęboki głos. Już prawie na samym początku Cleo zdecydowała się użyć przycisku. Wszyscy wsłuchiwali się w wykonanie chłopca, a w ostatnim momencie na odwrócenie się zdecydowała się Natasza Urbańska. W tym momencie kobiety musiały przekonać Natana, by dołączył do ich drużyn. Urbańska zdecydowała się na przemowę w kierunku uczestnika, opowiadając o swoich przebojach związanych z doborem repertuaru. Cleo zaczęła komentować wypowiedź koleżanki w kierunku Barona. - Ona wszystko robiła, ty zauważyłeś? - mówiła do kolegi. W pewnym momencie nie dało się zrozumieć tego, co kto mówił, gdyż trójka jurorów, prócz Tomsona, komentowała sprawę. Natasza zauważyła dyskusję i zareagowała na sytuację w zabawny sposób. Wyjęła pilota i na chwilę "wyciszyła" pozostałych jurorów. Wszyscy zaczęli udawać, że zostali pozbawieni głosu. Baron skomentował sprawę prosto. - "Takiego cyrku tu jeszcze nie było" - zaśmiał się na wizji. Natan ostatecznie wybrał drużynę Nataszy.

Natasza Urbańska skrytykowana za wybór za młodej uczestniczki

Do drużyny celebrytki trafiła ośmioletnia Anastazja, która zachwyciła jurorów melodyjnym głosem. internauci nie byli zadowoleni z tej decyzji, gdyż uważają, że dziewczynka jest za mała, by konkurować ze sporo starszymi koleżankami i kolegami. Oberwało się także producentom programu. "Nie wyobrażam sobie tej dziewczynki w bitwie np. z 14-latkiem", "Jest mega uroczą, fajną dziewczynką, ale jest jeszcze malutka w porównaniu do innych uczestników... przedział wiekowy jest za duży moim zdaniem" - takie komentarze padały na profilu "The Voice Kids" na Instagramie. Pojawiły się także pozytywne głosy, choć przeważyły te negatywne.

