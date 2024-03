Anna Grodzka dała się poznać jako parlamentarzystka. W 2011 roku po raz pierwszy wystartowała w wyborach parlamentarnych z list Ruchu Palikota. Wówczas uzyskała mandat poselski. Grodzka dała się poznać jako pierwsza transpłciowa osoba w polskim Sejmie. Zdobyła również popularność jako aktywistka w stowarzyszeniach na rzecz osób transpłciowych. Niedawno była posłanka przestała działać w sferze politycznej i przeszła na emeryturę. Odkryła również nowe zajęcie, które od zawsze było jej pasją. 16 marca 2024 roku Grodzka skończyła 70 lat. Co u niej słychać?

Anna Grodzka skończyła 70 lat! Co słychać u byłej posłanki? Wyłączyła się z życia politycznego

Anna Grodzka właśnie obchodzi 70. urodziny. Była posłanka przebywa na emeryturze, ale w ogóle się nie nudzi. O braku zajęcia nie ma mowy. Ostatnio w mediach społecznościowych pokusiła się na szczere wyznanie. "Wyszłam z aktywnej polityki. To nie znaczy, że jest mi ona całkiem obojętna. Podjęłam jednak kilka lat temu decyzję, że powrócę do moich młodzieńczych pasji: do MUZYKI" - napisała na swoim profilu na Facebooku. Dodała, że komponuje muzykę, "którą można określić muzyką filmową". Ma nawet niewielkie studio. W wywiadzie dla "Liberte" podkreśliła, że jest bardzo szczęśliwa. Spodziewaliście się? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Zanurzyłam się w niej tak głęboko, że zafundowałam sobie kilka lat intensywnej pracy nad pogłębianiem tajników kompozycji. (...) twórców filmów, którym odpowiadają klimaty muzyczne, jakie stwarzam, zapraszam do kontaktu i współpracy

- pisała Grodzka o pasji do muzyki w mediach społecznościowych.

Anna Grodzka Fot. KAPiF

Anna Grodzka od lat zmaga się z problemami zdrowotnymi. Co się stało?

Anna Grodzka od długiego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi. Co więcej, była posłanka porusza się o lasce. Jej schorzeniem jest stenoza kręgosłupa, znana również jako zwężenie kanału kręgowego. Pomimo operacji, wciąż cierpi i nie ma pełnej sprawności. - Zablokowanie nerwów w kręgosłupie. Nasi lekarze się specjalizują, więc jak boli kręgosłup, wysyłają do ortopedy. A powinni też do neurologa. Ortopedzi przez ponad dwa lata zalecali rehabilitację, a kiedy w końcu zrobiono mi operację, było już za późno - zdradziła jakiś czas temu w rozmowie z "Newsweekiem".

Anna Grodzka Posłanka Anna Grodzka wróciła na salony. W nowej fryzurze trudno ją poznać. Fot. KAPiF.pl