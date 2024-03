Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski odeszli ze śniadaniówki Telewizji Polskiej tuż po zmianach na szczeblach władz stacji. Od tego czasu oboje postanowili spuścić z tonu. Najpierw aktorka wybrała się do Omanu z dziećmi i przyjaciółmi, a później na wypad do Rzymu z ukochanym. Okazuje się, że zakochani wcale nie próżnowali i ujawnili, co planują.

Zobacz wideo Maciej Dowbor o zwolnieniu Kurzopków. "Oni są bardzo dobrzy"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mają już plany na przyszłość. Zaskoczyli fanów

Z pewnością większość widzów kojarzy Katarzynę Cichopek z roli Kingi Zduńskiej w serialu TVP "M jak miłość". Kurzajewski jako dziennikarz od ponad dwóch dekad związany jest z mediami publicznymi. Para ogłosiła związek pod koniec 2022 roku. Najczęściej wspólnie prowadzili "Pytanie na śniadanie", lecz odeszli z programu. Okazuje się, że para ma dla fanów dobrą nowinę. Zakochani postanowili rozpocząć własny format - podcast "Serio?". Na profilach w mediach społecznościowych narzeczonych pojawił się promujący filmik, który ma zachęcić do obserwowania nowego przedsięwzięcia. Już wiemy, że pierwszy odcinek będzie dostępny 21 marca.

Premierowy odcinek naszego video podcastu w najbliższy czwartek, ale nasz kanał YouTube już czeka na wasze subskrypcje! Na początek opowiemy o sobie. Sami z niecierpliwością czekaliśmy na tę rozmowę. Nie będziemy jednak sami, naszym gościem będzie… Tę wiadomość podrzucimy wam w weekend, a może zgadniecie kogo zaprosiliśmy do rozmowy?

- napisali w poście na Instagramie.

Katarzyna Cichopek wróci do Polsatu? Trwają rozmowy

Nina Terentiew, dyrektorka programowa Polsatu, przyglądała się zmianom, które na przestrzeni ostatnich miesięcy dokonały się w Telewizji Polskiej. Zainteresowana była szczególnie Katarzyną Cichopek, która przed laty prowadziła show "Jak oni śpiewają" oraz autorski program "Sexy mama" w Polsat Cafe. Podobno władze stacji chcą wykorzystać fakt, że obecnie Cichopek jest ciągle na językach i zwerbować ją do Polsatu - Kasia jest otwarta na propozycje, bo podoba się jej rola prezenterki. Z jednej strony rozmawia o autorskim programie, który ma szansę iść w jakimś tematycznym kanale Polsatu, a jak się będzie oglądał, to na głównej antenie. Z drugiej jest przymierzana do czegoś jeszcze większego. Możliwe, że poprowadzi reaktywowane "Must be the music" - wyznała nam osoba związana ze stacją.

Katarzyna Cichopek Cichopek bez makijażu i w samym ręczniku. Zdradziła tajniki urody / Fot. KAPiF.pl