Agata Duda słynie z tego, że nie zabiera głosu w ważnych sprawach, takich jak strajk nauczycieli czy protesty kobiet. W ostatnim czasie jest jednak bardziej aktywna i spotkała się z dziećmi i seniorami. Zdjęcia z tych spotkań trafiają na jej oficjalne konto na Instagramie oraz oficjalną stronę internetową prezydenta. Ostatnie kadry zwracają największą uwagę. Wszystko przez stylizację pierwszej damy.

Agata Duda w niebieskich spodniach

Agata Duda poczuła wiosnę i zdecydowała się na pastelową stylizację. Na spotkaniu z uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach pojawiła się w jasnej marynarce, która charakteryzowała się wiązaniem w talii. Taki krój marynarki wspaniale podkreślił figurę pierwszej damy. Żona Andrzeja Dudy słusznie zrezygnowała z oficjalnej koszuli z kołnierzykiem, a postawiła na biały prosty top. To, co jednak zwracało uwagę, to niebieskie, a dokładniej błękitne cygaretki. Te nadały stylizacji charakteru. Z kolei krótsze nogawki optycznie wydłużyły nogi pierwszej damy i podkreśliły eleganckie szpilki. Zaskakująca jest też ozdoba na szyi Dudy. Żona prezydenta zdecydowała się bowiem na... korale. Te nie były czerwone jak w piosence zespołu Brathanki, ale błękitne. Zostały dobrane pod kolor spodni. Taka ozdoba, choć współcześnie nietypowa, nie była przypadkowa. Duda wiedziała bowiem, że spotka się nie tylko z uczniami, ale też z artystami Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" i zespołem tanecznym "Misz Masz", który w tym roku obchodzi 20-lecie swojej działalności. Warto nadmienić, że zespół zatańczył poloneza, jednak Agata Duda nie dołączyła do pląsów, obserwowała je z bezpiecznej odległości.

Agata Duda w okularach. Oprawki zmieniły rysy jej twarzy

Dwa dni wcześniej Agata Duda spotkała się z podopiecznymi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Adamowie. Tego dnia postawiła na ciemniejszą stylizację, którą uzupełniła złotą broszką. Pierwsza dama podczas spotkania podkreślała, jak ważną rolę z życiu pełnią książki. Przeczytała więc dzieciom "Malutką czarownicę" Otfrieda Preußlera. Na czas czytania założyła na nos okulary. Okulary typu "kocie oczy" z ciemnymi oprawkami mocno zmieniły rysy twarzy pierwszej damy, łagodząc je. Zobaczcie sami.