Jakub Rzeźniczak sportem zajmuje się od najmłodszych lat. Profesjonalną karierę piłkarską zaczynał w Widzewie Łódź. W wieku 16 lat w drużynie rezerw Widzewa Łódź rozegrał swój pierwszy mecz w seniorskiej karierze. Następnie 2004 roku, w wieku 18 lat, trafił do Legii Warszawa. W barwach stołecznego klubu spędził dwanaście sezonów, zdobywając pięć tytułów mistrzowskich, sześć krajowych pucharów oraz Superpuchar Polski. Dzięki temu stał się najbardziej utytułowanym zawodnikiem drużyny. Później przez dwa lata grał dla azerskiego klubu Karabach Agdam, by w końcu trafić do Wisły Płock, a następnie do Kotwicy Kołobrzeg. Niedawno natomiast pojawiły się informacje w sieci, jakoby miał zacząć występy w Clout MMA. Kontaktowaliśmy się z piłkarzem w tej kwestii, jednak nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Paulina Rzeźniczak pokazała formę po ciąży

Jakub Rzeźniczak obecnie układa sobie życie u boku Pauliny Nowickiej (teraz już Paulinie Rzeźniczak). Influencerka niedawno urodziła piłkarzowi córkę, której dali na imię Antonina. Na zewnątrz powoli robi się coraz cieplej, a Paulina Rzeźniczak ewidentnie poczuła wiosnę i przywdziała niedawno casualowy outfit w stylu piżamowym (po domu tudzież do sklepu) i krótki czarny top, tym samym odsłaniając brzuch.

Każdy dzień jest wyjątkowy. Dziś Antoninka nareszcie w ciągu dnia więcej pospała i mieliśmy czas na wspólne gotowanie. Teraz człowiek chce wykorzystać każdą wolną minutę

- podpisała instagramowy post.

Paulina Rzeźniczak szczerze o porodzie córki. "Mieliśmy komplikacje"

Niedawno Paulina Rzeźniczak zorganizowała na Instagramie sesję pytań i odpowiedzi, czyli popularne Q&A, w której pojawiły się rzecz jasna pytania o ciążę. Celebrytka nie ukrywała, że podczas porodu pojawiły się komplikacje. Czuję się dobrze. Mieliśmy komplikacje z malutką po porodzie i chyba przez to nawet nie myślałam o czymś takim jak połóg" - pisała na InstaStories. Później Rzeźniczak wyjawiła, że obecnie wszystko jest już w porządku ze zdrowiem jej córki Antoniny.