Marina prezentuje więcej ciążowych kadrów. Na dobre wróciła na Instagram

Marina Łuczenko szturmem wdarła się do polskiego show-biznesu w 2011 roku z płytą "Hard Beat". Lansowała wówczas ciekawe stylizacje, a jej znakiem rozpoznawczym było zamiłowanie do koloru miętowego. Młoda wokalistka zainteresowała sobą nawet Maję Sablewską, która stała się jej menedżerką. Panie jednak szybko zakończyły współpracę. W mediach głośno było o jej związkach z Wojciechem "Łozo" Łozowskim z grupy Afromental czy Łukaszem "Mrozu" Mrozem. Prawdziwe szczęście odnalazła jednak u boku piłkarza Wojciecha Szczęsnego, który miał zadzwonić do niej po tym, jak zobaczył jej zdjęcie w internecie.

Marina Łuczenko promienieje w drugiej ciąży. Tylko spójrzcie na brzuszek

W maju 2016 roku odbył się bajkowy ślub Mariny i Wojciecha Szczęsnego, a już dwa lata później zostali rodzicami Liama. Choć na co dzień Marina Łuczenko była aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazywała kulisy życia prywatnego, jakiś czas temu zaprzestała publikacji na Instagramie. Niedawno państwo Szczęśni, właśnie za pośrednictwem platformy, ogłosili drugą ciążę. "Czekamy na ciebie" - podpisali zdjęcie, na którym widać Marinę, Wojtka i ich synka Liama przytulającego się do brzucha mamy. Teraz jednak wygląda na to, że Marina ma ochotę wrzucać do sieci więcej. W piątek opublikowała krótkie nagranie, na którym eksponuje sporych rozmiarów ciążowy brzuch.

Dziękujemy serdecznie za wszystkiego wiadomości i komentarze z gratulacjami. Jest nam niezmiernie miło i cieszymy się każdą chwilą. Muszę przyznać, że dawno mnie tutaj nie było. Chcecie mnie tutaj częściej?

- dopytywała fanów.

Gratulacje pod wpisem Mariny o ciąży. Post skomentował też jej eks

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny otrzymali mnóstwo gratulacji po tym, jak ogłosili publicznie, że spodziewają się drugiego dziecka. "Kochani, gratulacje, wspaniała wiadomość" - napisała Paulina Krupińska. Post skomentowały także m.in. Magdalena Stępień, Małgorzata Tomaszewska, Katarzyna Zielińska, Zofia Zborowska czy partnerki piłkarzy. "Gratulacje dla was" - napisał Sławomir Peszko, kolega Szczęsnego z murawy. Ale jak się okazuje, celebrytce pogratulował nawet jej ekspartner - Wojtek Łozowski. "Gratsy" - napisał pod postem. Więcej zdjęć Mariny Łuczenko znajdziecie w naszej galerii na górze strony.