Od rozstania ze Zbigniewem ZamachowskimMonika Richardson nosi krótkie włosy. W ostatnich miesiącach jej pasma były blond, różowe, a nawet fioletowe. We wrześniu mówiła nam, że w kwestii swojej fryzury nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. - Wiesz, kobieta zmienną jest i jutro moje włosy mogą być np. zielone albo żółte. Nie wiem. Może na zapałkę, a może na zero? Wszystko przede mną. Nie spodziewałam się, że fioletowe włosy wywołają aż takie emocje. Stało się to aż sprawą narodową - śmiała się Monika w rozmowie z Plotkiem. Jak widać, słowa dotrzymała. Pod koniec stycznia pochwaliła się zdjęciem z salonu zaprzyjaźnionej fryzjerki - Oli Oleczek, która odpowiada za ostatnie metamorfozy dziennikarki. Dotychczasowy kolor to jednak też przeszłość. Jak teraz wygląda?

Monika Richardson teraz jest ruda

Okazuje się, że Monika nie boi się wyniszczającej włosy farby, i cały czas szuka swojego koloru. Według najnowszej relacji w internecie teraz jej włosy są rude. "To nie kolor, to charakter" - podsumowała była prowadząca "Pytanie na śniadanie" instagramowy post. Myślicie, że w tym kolorze zostanie na dłużej? Niestety dziennikarka nie odebrała naszego telefonu, gdy chcieliśmy ją o to zapytać. Charakterystycznego dla niej pazura jej jednak nie brakuje!

Nie ma szczęścia w miłości

Dziś Monika Richardson jest w związku z mężczyzną, który ma ponoć problemy z prawem. A wcześniejsze rozstanie ze Zbigniewem Zamachowskim mocno odchorowała. - Mam wrażenie, że przez długi, długi czas, może zbyt długi, walczyłam o to, żebyśmy jednak byli razem. Myślę sobie, że mogłam oszczędzić co najmniej 2,3 lata tej niepotrzebnej walki i takiego ciskania się. Mam taką tendencję, że jak ktoś mi mówi, że coś się nie uda, to odpowiadam: "Ze mną się nie uda?! Ja wam udowodnię, zakaszę tę rękawki i zrobię tak, że się uda". W związkach mam tak samo i to jest bardzo zła cecha. Jak ktoś mówi "nie", to trzeba to rozumieć i przyjąć jako "nie" - opowiadała "Faktowi". Przypomnijmy, że przed nowym związkiem, była związana z Konradem Wojterkowskim, a jeszcze wcześniej przed związkiem z Zamachowskim, była żoną Jamiego Malcolma. Teraz czas na szczęście? Przeróżne metamorfozy Moniki znajdziesz w galerii na górze strony.

