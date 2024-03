Katarzyna Warnke została matką w 2019 roku. Trzy lata później rozstała się z wieloletnim partnerem, aktorem Piotrem Stramowskim. Już wówczas aktorka sugerowała, że macierzyństwo nie przysłużyło się jej małżeństwu. Teraz udzieliła wywiadu magazynowi "Ładne Bebe". Jej słowa oburzyły wielu internautów.

REKLAMA

Zobacz wideo Ten oscarowy film zachwycił Warnke

Warnke gorzko o macierzyństwie. "Sprowadzanie siebie do roli matki to niszczenie siebie"

W magazynie dla "świadomych rodziców" Katarzyna Warnke podzieliła się swoimi refleksjami na temat macierzyństwa. Niektóre jej słowa zszokowały internautów. "Kiedy matka jest tylko matką, staje się zwierzęciem. O ile na początku dziecko potrzebuje tej zwierzęcości, by przetrwać, o tyle później tego nie chce" - stwierdziła aktorka. Warnke dodała też, że sprowadzanie siebie jedynie do roli matki to niszczenie siebie. "Chyba bym nawet ostatecznie nie potrafiła. Mamy dwa wyjścia - otrzeźwieć i zacząć walczyć o siebie od razu albo dać się pochłonąć. Dla mnie sprowadzanie siebie do roli matki to niszczenie siebie. Potem pojawiają się pretensje do siebie, do partnera, do dziecka" - powiedziała Katarzyna Warnke w rozmowie z "Ładne Bebe".

Słowa Katarzyny Warnke podzieliły internautów. Niektórzy nie mieli litości dla aktorki

Słowa Katarzyny Warnke odbiły się szerokim echem, a w sieci zawrzało. Podzieleni byli również jej fani na mediach społecznościowych. Pod ostatnimi postami wylała się dosłownie lawina komentarzy. "Pytanie: czy ta kobieta nie zdawała sobie sprawy, na czym polega macierzyństwo, zanim sie na nie zdecydowała", "Śmieszne jest to wartościowanie ról kobiety. Wszystkie inne role są obecnie ok, bizneswoman - ok, sportowiec - ok, artystka - ok, matka - tracenie tożsamości/destrukcja", "Lęk, pieluchy i mleko... Matka staje się zwierzęciem... Tylko matka? Co za okropne słowa!! Dla mnie, i wiem, że dla wielu innych kobiet również, wczesne macierzyństwo to najbardziej magiczny czas w życiu i nie zamieniłabym go na nic innego." - krytykowali jedni. Znaleźli się również tacy, którzy poparli artystkę. Więcej zdjęć Katarzyny Warnke znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Myślę, że pani Kasi chodziło o sprowadzanie się do tylko i wyłącznie roli matki... Tracenie tożsamości przez to, że teraz cały czas trzeba poświęcać dziecku. Ile jest przypadków, kiedy matki nie mogą normalnie świętować chociażby swoich głupich urodzin, bo wszystkie prezenty, jakie dostają, są dla dziecka

- komentowali ci, którzy ze słowami aktorki się zgadzali.